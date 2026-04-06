Njemački političar koji je 1992. podnio ostavku zbog BiH: Ko je bio Kristijan Švarc-Šiling?

Upravo 6. aprila 2020. godine Gradsko vijeće Sarajeva dodijelilo mu je priznanje "Počasni građanin Grada Sarajeva", kao potvrdu njegovog dugogodišnjeg angažmana, posebno tokom devedesetih godina kada je nastojao skrenuti pažnju Zapada na rat u Bosni i Hercegovini.

Njegov životni put protezao se od akademske zajednice, preko najviših funkcija u njemačkoj vladi, do međunarodne diplomatije. Preminuo je 6. aprila, na Dan grada Sarajeva – datum koji je imao posebno značenje u njegovom odnosu s bh. prijestolnicom.

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i dugogodišnji njemački političar Kristijan Švarc-Šiling (Christian Schwarz-Schilling) preminuo je u 95. godini života, ostavljajući iza sebe bogatu političku i diplomatsku karijeru snažno vezanu za Balkan i izgradnju institucija u BiH.

Švarc-Šiling rođen je 19. novembra 1930. godine u Insbruku. Nakon školovanja u Berlinu, studirao je historiju te istočnoazijske jezike i kulturu na Univerzitetu Ludwig Maximilian u Minhenu, gdje je 1956. godine doktorirao kinesku historiju.

Kasnije se okrenuo poslovnom sektoru, posebno telekomunikacijama, gdje je stekao iskustvo koje će oblikovati njegov politički put. Član Kršćansko-demokratske unije (CDU) postao je 1960. godine, a u Bundestag ulazi 1976.

Imenovan za saveznog ministra

Njegov politički vrhunac u Njemačkoj dolazi 1982. godine kada ga kancelar Helmut Kol (Helmut Kohl) imenuje za saveznog ministra za poštu i telekomunikacije.

Na toj funkciji ostaje deset godina, vodeći modernizaciju sektora.

Podnošenje ostavke

U decembru 1992. godine podnosi ostavku na ministarsku funkciju, izražavajući neslaganje s politikom međunarodne zajednice prema agresiji na BiH.

Smatrao je da Zapad nije adekvatno reagovao na nasilje i kršenja međunarodnog prava.

Ova odluka bila je rijedak primjer da političar napusti visoku funkciju zbog vanjskopolitičkog pitanja koje se ne tiče direktno njegove zemlje.

Rješavanje problema

Nakon odlaska iz vlade, Švarc-Šiling se posvetio diplomatskom radu u regiji. Od 1995. godine djelovao je kao međunarodni medijator, prvo u Federaciji BiH, a zatim i u Republici Srpskoj.

Tokom deset godina rada fokusirao se na rješavanje konkretnih problema na terenu – od imovinskih sporova do povratka izbjeglica. Njegov pristup, poznat kao „tiha diplomatija“, bio je usmjeren na izgradnju povjerenja bez velikog medijskog eksponiranja.

Naslijedio Pedija Ešdauna

Na funkciju visokog predstavnika imenovan je 2006. godine, naslijedivši Pedija Ešdauna (Paddy Ashdown). On je zagovarao smanjenje intervencionizma i veće preuzimanje odgovornosti domaćih političkih aktera.

Njegova politika „vlasništva nad procesima“ podrazumijevala je da bh. institucije same donose odluke, što je smatrao ključnim za evropski put zemlje.

Ipak, takav pristup izazvao je kritike, a njegov mandat obilježili su i zastoji u reformama, uključujući neuspjeh ustavnih promjena poznatih kao „Aprilski paket“. Funkciju je napustio 2007. godine, kada ga je naslijedio Miroslav Lajčak (Miroslav Lajčák).

Nakon povratka u Njemačku ostao je aktivan kao politički analitičar i komentator prilika na Balkanu. Često je upozoravao na opasnosti secesionističke retorike i blokada institucija u BiH.