Stanje na putevima: Duge kolone na graničnim prijelazima

Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, saobraćajna situacija u Bosni I Hercegovini jutros je dobra i na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno na prilazima užim gradskim zonama.

Zbog velikog oštećenja, za saobraćaj svih vozila zatvorena je magistralna cesta Tuzla-Bijeljina (na Banj Brdu).

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) saobraća se usporeno-jednom trakom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab na autocesti A-1, zatvorena je dionica Tarčin- Lepenica. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Tomislavgrad-Prisoje, saobraća se jednom trakom uz postavljene semafore.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog posjete strane delagije, danas će na području Banja Luke i Laktaša, u vremenu od 10 sati do ponoći biti zabranjen saobraćaj za vozila preko 7, 5 tona i vozila koja prevoze eksplozivne materije na:

-magistralnom putu aerodrom Mahovljani-naplatne rampe Aleksandrovac - Klasnice,

-na autoputu Gradiška (Aleksandrovac) - Banja Luka (Jakupovci)

- na svim ulicama na teritoriji grada Banja Luke.

Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima prem R Hrvatskoj pojačan je promet vozila, ali su zadržavanja, za sada, do 30 minuta.