Radončić: Ne smije se dozvoliti da nam Srbi i Trojka u predvečerje rata unište tešku industriju, odnosno Koksaru i Željezaru, a kandidovat ću se za Predsjedništvo BiH ako to uradi Izetbegović

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić gostovao je kod poznatog novinara Zvonka Komšića na BHRT-u. U polusatnom intervjuu Radončić je oštro govorio o negativnim trendovima.

Posebno je osudio Trojku, odnosno Elmedina Konakovića, da nakon što su dali 100 miliona KM Dodikovom kumu, sada pokušavaju dati 750 miliona KM kragujevačkom biznismenu Draganu Šolaku.

Radončić je rekao da ni to nije najgore, već činjenica da su ubili Federalnu tešku industriju, odnosno Koksaru i Željezaru tako što su je dali biznismenu iz Foče i RS da ih pošalje u likvidaciju.

Primitivizam političara

On je postavio strateško pitanje kako je moguće da se naša Željezara i Koksara ubijaju u trenutku teških geostrateških i vojnih izazova, umjesto da ostanu u vlasništvu Bošnjaka i da se pošto-poto sačuvaju kao najvažniji resurs države.

Na pitanje da li će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH, Radončić nije isključio tu mogućnost jedino ako se ispred SDA kandiduje gospodin Bakir Izetbegović.

Predsjednik SBB-a je upozorio i na primitivizam pojedinih političara na društvenim mrežama, za koje je rekao da su Faćo u ministarskim foteljama.

Posebno je naglasio da se zakon o zaštiti od maltretiranja na društvenim mrežama izgleda donio vrlo selektivno zbog Amira Pašića Faće, koji je vrijeđao ministarske supruge i podsjetio da postoji više težih slučajeva od Pašićevog, a koje Tužilaštvo izbjegava da procesuira.

Pokušaj pljačke

Na pitanje o SBB-u, istakao je da proces rehabilitacije stranke ide izvanredno i da očekuje da će ta stranka voditi toliko potrebne ekonomske i razvojne procese u BiH i među Bošnjacima.

Radončić je rekao da Konaković i Kovačević moraju ići u zatvor zbog pokušaja pljačke najmanje 200 miliona KM od BH Telecoma, a da ih je preko revizora otkrio direktno premijer Nikšić.

Predsjednik SBB-a je podsjetio da u Skupštini KS nisu još počeli ni sa konsultacijama o novoj Vladi KS i da su time ponizili žrtve tramvajske nesreće, nezadovoljne građane i da su "pincetom" izvukli najnesposobnijeg premijera u historiji KS.

Kompletan intervju možete pogledati klikom OVDJE.