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ORGANIZACIONI SEKRETAR SNSD-A

Igor Dodik: Tramp mlađi dolazi na moj lični poziv, posjeta nije kupljena, nego rezultat rada RS

Poručio da ovakvi rezultati više nisu izuzetak, nego prirodan rezultat politike koju RS vodi godinama

Igor Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S. / Srna

7.4.2026

Sarajevski mediji i politički krugovi ponovo pokušavaju da od jedne očigledne političke i diplomatske činjenice naprave teoriju zavjere, izjavio je za organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

- Donald Tramp Mlađi u Banju Luku dolazi na moj lični poziv i na prijateljskoj osnovi. Ova posjeta nema nikakve veze sa bilo kakvim izmišljenim aranžmanima o kojima govore sarajevski portali - istakao je Dodik.

On je dodao da je posjeta Donalda Trampa Juniora Banjoj Luci za te medije kupljena, baš "kao što su za njih kupljene i sve druge pobjede koje Republika Srpska ostvaruje posljednjih godina – od političkih do ekonomskih".

Nažalost po njih, naglasio je on, "još jednom se pokazuje da mašta onih koji Republiku Srpsku posmatraju kroz prizmu mržnje i osporavanja nema granice".

- Nakon vanjskopolitičkih i ekonomskih uspjeha Republike Srpske, uključujući i povjerenje koje nam je nedavno ukazano na međunarodnom finansijskom tržištu, sada pokušavaju da diskredituju i političke kontakte koje Republika Srpska ostvaruje u svijetu - rekao je Dodik.

Istakao je da oni "nisu navikli da misle svojom, nego tuđom glavom" i da "nisu navikli na vlastite uspjehe, pa se raduju tuđim neuspjesima".

- Oni koji su umjesto dogovora godinama živjeli od nametanja naravno da ne mogu razumjeti ono što je svima drugima jasno -kazao je Igor Dodik.

Naveo je da ovo rezultat dugogodišnjeg rada RS na izgradnji odnosa, povjerenja i savezništava sa ljudima i adresama koje u svijetu zastupaju politiku zdravog razuma.

- To je politika koja polazi od jednostavne istine – da o našem narodu i našoj budućnosti ne može odlučivati niko drugi osim srpskog naroda i da je to pravo koje dijeli sa ostatkom civilizovanog svijeta - poručio je organizacioni sekretar SNSD-a.

On je naveo da na tim principima "Republika Srpska danas razgovara i sarađuje sa uticajnim adresama na svim meridijanima svijeta".

Poručio da ovakvi rezultati više nisu izuzetak, nego prirodan rezultat politike koju RS vodi godinama.

- Sav uspjeh u tome pripada prije svega srpskom narodu. Narodu koji je kroz historiju pokazao da nema druge principe osim slobode, pravde i hrišćanskih vrijednosti. Upravo te vrijednosti povezuju nas sa mnogim ljudima širom svijeta, pa i sa porodicom predsjednika SAD Donalda Trampa i sa političkim krugovima koji dijele uvjerenje da narodi moraju imati pravo da odlučuju o svojoj sudbini. Zato danas želim da kažem nešto što mnogima smeta, ali je istina: Republika Srpska ulazi u vrijeme svojih političkih i ekonomskih pobjeda. Nemojte zato biti kao oni koji nas gledaju uplašeni u sebi, a cinični u javnosti. Budite ponosni. Jer zajedno sa vama izdržali smo najteže pritiske i napade. I zajedno sa vama, i zbog vas, ulazimo u vrijeme pobjeda Republike Srpske - poručio je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

# SNSD
# IGOR DODIK
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