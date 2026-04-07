Igor Dodik: Tramp mlađi dolazi na moj lični poziv, posjeta nije kupljena, nego rezultat rada RS

Sarajevski mediji i politički krugovi ponovo pokušavaju da od jedne očigledne političke i diplomatske činjenice naprave teoriju zavjere, izjavio je za organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

- Donald Tramp Mlađi u Banju Luku dolazi na moj lični poziv i na prijateljskoj osnovi. Ova posjeta nema nikakve veze sa bilo kakvim izmišljenim aranžmanima o kojima govore sarajevski portali - istakao je Dodik.

On je dodao da je posjeta Donalda Trampa Juniora Banjoj Luci za te medije kupljena, baš "kao što su za njih kupljene i sve druge pobjede koje Republika Srpska ostvaruje posljednjih godina – od političkih do ekonomskih".

Nažalost po njih, naglasio je on, "još jednom se pokazuje da mašta onih koji Republiku Srpsku posmatraju kroz prizmu mržnje i osporavanja nema granice".

- Nakon vanjskopolitičkih i ekonomskih uspjeha Republike Srpske, uključujući i povjerenje koje nam je nedavno ukazano na međunarodnom finansijskom tržištu, sada pokušavaju da diskredituju i političke kontakte koje Republika Srpska ostvaruje u svijetu - rekao je Dodik.

Istakao je da oni "nisu navikli da misle svojom, nego tuđom glavom" i da "nisu navikli na vlastite uspjehe, pa se raduju tuđim neuspjesima".

- Oni koji su umjesto dogovora godinama živjeli od nametanja naravno da ne mogu razumjeti ono što je svima drugima jasno -kazao je Igor Dodik.