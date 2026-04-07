Igor Dodik: Tramp mlađi dolazi na moj lični poziv, posjeta nije kupljena, nego rezultat rada RS

Sarajevski mediji i politički krugovi ponovo pokušavaju da od jedne očigledne političke i diplomatske činjenice naprave teoriju zavjere, izjavio je za organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.
- Donald Tramp Mlađi u Banju Luku dolazi na moj lični poziv i na prijateljskoj osnovi. Ova posjeta nema nikakve veze sa bilo kakvim izmišljenim aranžmanima o kojima govore sarajevski portali - istakao je Dodik.
On je dodao da je posjeta Donalda Trampa Juniora Banjoj Luci za te medije kupljena, baš "kao što su za njih kupljene i sve druge pobjede koje Republika Srpska ostvaruje posljednjih godina – od političkih do ekonomskih".
Nažalost po njih, naglasio je on, "još jednom se pokazuje da mašta onih koji Republiku Srpsku posmatraju kroz prizmu mržnje i osporavanja nema granice".
- Nakon vanjskopolitičkih i ekonomskih uspjeha Republike Srpske, uključujući i povjerenje koje nam je nedavno ukazano na međunarodnom finansijskom tržištu, sada pokušavaju da diskredituju i političke kontakte koje Republika Srpska ostvaruje u svijetu - rekao je Dodik.
Istakao je da oni "nisu navikli da misle svojom, nego tuđom glavom" i da "nisu navikli na vlastite uspjehe, pa se raduju tuđim neuspjesima".
- Oni koji su umjesto dogovora godinama živjeli od nametanja naravno da ne mogu razumjeti ono što je svima drugima jasno -kazao je Igor Dodik.
Naveo je da ovo rezultat dugogodišnjeg rada RS na izgradnji odnosa, povjerenja i savezništava sa ljudima i adresama koje u svijetu zastupaju politiku zdravog razuma.
- To je politika koja polazi od jednostavne istine – da o našem narodu i našoj budućnosti ne može odlučivati niko drugi osim srpskog naroda i da je to pravo koje dijeli sa ostatkom civilizovanog svijeta - poručio je organizacioni sekretar SNSD-a.
On je naveo da na tim principima "Republika Srpska danas razgovara i sarađuje sa uticajnim adresama na svim meridijanima svijeta".
Poručio da ovakvi rezultati više nisu izuzetak, nego prirodan rezultat politike koju RS vodi godinama.
- Sav uspjeh u tome pripada prije svega srpskom narodu. Narodu koji je kroz historiju pokazao da nema druge principe osim slobode, pravde i hrišćanskih vrijednosti. Upravo te vrijednosti povezuju nas sa mnogim ljudima širom svijeta, pa i sa porodicom predsjednika SAD Donalda Trampa i sa političkim krugovima koji dijele uvjerenje da narodi moraju imati pravo da odlučuju o svojoj sudbini. Zato danas želim da kažem nešto što mnogima smeta, ali je istina: Republika Srpska ulazi u vrijeme svojih političkih i ekonomskih pobjeda. Nemojte zato biti kao oni koji nas gledaju uplašeni u sebi, a cinični u javnosti. Budite ponosni. Jer zajedno sa vama izdržali smo najteže pritiske i napade. I zajedno sa vama, i zbog vas, ulazimo u vrijeme pobjeda Republike Srpske - poručio je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.