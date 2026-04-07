Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SDS-A

Blanuša o dolasku Trampa mlađem: Nemamo ništa protiv, ali mi smo beznačajni u geopolitičkim odnosima velikih sila

Volio bih da znam ima li ova posjeta ikakav drugi efekat osim marketinški

Branko Blanuša. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

7.4.2026

Nemam ništa protiv dolaska predstavnika međunarodne zajednice u Republiku Srpsku, ali sam pristalica institucionalne saradnje od koje građani i Republika Srpska imaju korist, kazao je za BN TV predsjednik SDS-a Branko Blanuša komentirajući posjetu Donalda Trumpa Juniora, sina američkog predsjednika, u Banju Luku.

Blanuša je podvukao da ovakvi sastanci mogu da budu rezultat privatnog aranžmana ili dogovor pojedinaca, ali to nije nikakva instucionalna saradnja i u tom slučaju je samo marketinški trik.

- Pristalica sam institucionalne saradnje ili sastanaka predstavnika institucija. Ovdje se postavlja pitanje ko plaća ovakve posjete Republici Srpskoj i kakav će efekat biti za Republiku Srpsku u odnosima sa SAD. Mi smo beznačajni u geopolitičkim odnosima velikih sila. Volio bih da znam ima li ova posjeta ikakav drugi efekat osim marketinški - naveo je Blanuša.

# DONALD TRUMP JUNIOR
# BRANKO BLANUŠA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.