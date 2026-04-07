Trampov sin u Banju Luku stiže u popodnevnim satima: Nakon toga ide u Budimpeštu

Trampov sin, Donald Tramp Džunior, danas stiže u Banju Luku, a kako "Avaz" nezvanično on slijeće na aerodrom danas u ranim popodnevnim satima.

Cesta do Banje Luke je već zatvorena, a mediji prenose da je u gradu opsadno stanje.

Ne zna se koliko dugo će Tramp Džunior biti u Banjoj Luci, ali prema "Avazovim" saznanjima nakon toga putuje za Budimpeštu, gdje će se sastati sa Viktorom Orbanom.

Nezvanično, sa njim kod Orbana ide i Milorad Dodik, a dolazi i Aleksandar Vučić.

Ova posjeta predstavlja podršku Orbanu pred izbore koji ga očekuju.