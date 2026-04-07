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"AVAZ" SAZNAJE

Trampov sin u Banju Luku stiže u popodnevnim satima: Nakon toga ide u Budimpeštu

Nezvanično, sa njim kod Orbana ide i Milorad Dodik

Donald Tramp Džunior. Platforma X

Piše: Ermin Zatega

7.4.2026

Trampov sin, Donald Tramp Džunior, danas stiže u Banju Luku, a kako "Avaz" nezvanično on slijeće na aerodrom danas u ranim popodnevnim satima. 

Cesta do Banje Luke je već zatvorena, a mediji prenose da je u gradu opsadno stanje. 

Ne zna se koliko dugo će Tramp Džunior biti u Banjoj Luci, ali prema "Avazovim" saznanjima nakon toga putuje za Budimpeštu, gdje će se sastati sa Viktorom Orbanom.

Nezvanično, sa njim kod Orbana ide i Milorad Dodik, a dolazi i Aleksandar Vučić.

Ova posjeta predstavlja podršku Orbanu pred izbore koji ga očekuju.

# DONALD TRUMP JUNIOR
# MILORAD DODIK
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