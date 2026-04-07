Čović na sastanku s Plenkovićem o evropskom putu BiH i projektu Južna plinska interkonekcija

Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarao je u utorak u Zagrebu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem o situaciju u Bosni i Hercegovini uoči oktobarskih izbora, evropskom putu i projektu Južne plinske interkonekcije.

Vijest o sastanku potvrdio je Plenković na društvenoj mreži X, rekavši kako je s Čovićem razgovarao "o političkoj situaciji u BiH uoči općih izbora te o daljnjem reformskom procesu u kontekstu europskog puta".

- Vlada RH nastavlja s finansijskom podrškom projektima od osobite važnosti za hrvatski narod, kao i za boljitak cijele Bosne i Hercegovine. Izrazili smo potporu što skorijem dovršetku svih političkih i pravnih preduvjeta za realizaciju projekta Južne plinske interkonekcije, koji je važan za diverzifikaciju opskrbe i energetsku sigurnost BiH - kazao je Plenković.

Projekat Južne plinske interkonekcije vidi se kao ključan za energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora plina u BiH, koja se trenutno snabdijeva ruskim prirodnim plinom preko Srbije.

Vlada entiteta Federacija BiH predložila je da izgradnju i upravljanje plinovodom preuzme američka kompanija AAFS, koja će povezati BiH s plinskim sistemom Hrvatske i LNG terminalom na otoku Krku. Ambasada SAD u Sarajevu podržala je inicijativu i naglasila da BiH čini korak ka diverzifikaciji snabdijevanja energijom i jačanju ekonomskih veza sa SAD-om.