Sve spremno za dolazak Trampa: Jake policijske snage osiguravaju područje, prilaz sastanku ograničen na 200 metara

Uoči dolaska Donalda Trampa Džuniora (Trump Jr.), sina američkog predsjednika Donalda Trampa, u Banja Luku, primjetne su pojačane policijske snage.

Napravljena je "sterilna zona" oko Banskog Dvora te niko neće moći prići bliže od 150 do 200 metara udaljenosti.

Tramp Džunior bi u Banjoj Luci trebao održati nekoliko sastanaka sa zvaničnicima iz Republike Srpske, a planiran je i odlazak na imanje Milorada Dodika u Bakince.

Zbog dolaska Trampovog sina je u Banjoj Luci pojačan policijski nadzor, stoga je u samom centru grada, u blizini Palate predsjednika RS-a i drugih entitetskih institucija, postavljen veliki broj policijskih službenika, kao i oklopna vozila.

Također je od 12:00 sati nastupila blokada saobraćaja dijelu grada gdje dolazi Tramp Džunior te će biti napravljen perimetar od 200 metara oko Banskog Dvora, prilikom čega neće biti dozvoljeno ni pješacima da se približe.

Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a i sin predsjednika SNSD-a kazao je da je ovo prijateljska posjeta do koje je došlo na njegov poziv.