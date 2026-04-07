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"AVAZ" SAZNAJE

Donald Tramp mlađi sletio u Banju Luku: Održat će brojne sastanke

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik pred dolazak je rekao da je riječ o “prijateljskoj posjeti, realizovanoj na njegov lični poziv”

Tramp mlađi u Mahovljanima. AP - Avaz

Piše: Lejla Saric

7.4.2026

Najstariji sin američkog predsjednka Donalda Trumpa upravo je sletio na aerodrom Mahovljani. Odatle će rutom od 20-ak kilometara, potpuno blokiranom policijom i zabranom prilaska mještanima biti sproveden do Banskog dvora u Banjoj Luci.

Tu ga čeka prethodno najavljeni sastanak sa domaćim privrednicima, a tema su moguće investicije.

"Avaz" nezvanično saznaje da je dolazak tempiran i sa početkom rada Kancelarije za međunarodnu saradnju RS, na čije čelo je prije nekoliko dana kao v.d. imenovana Ana Trišić-Babić.

Najavljeni rad te kancelarije u BiH se ocjenjuje kao pokušaj stvaranja pandana Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Tako će Trumpa Juniora u Banskom dvoru dočekati uz Trišić-Babić i Dodik stariji uz članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović, te predsjednik RS Siniša Karan.

Ipak, iza zvučnog imena i pojačanih mjera bezbjednosti ostaje pitanje, šta ova posjeta zaista znači i šta konkretno donosi.

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH kratko je za medije saopšteno da Trump Jr. dolazi u privatnom svojstvu, dakle bez formalne veze s američkom administracijom ili državnom politikom SAD.

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik pred dolazak je rekao da je riječ o “prijateljskoj posjeti, realizovanoj na njegov lični poziv”, te da se pokušava stvoriti afera tamo gdje je, kako tvrdi, riječ o normalnim međunarodnim kontaktima RS.

# DONALD TRUMP JR.
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