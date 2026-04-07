Donald Tramp mlađi sletio u Banju Luku: Održat će brojne sastanke

Najstariji sin američkog predsjednka Donalda Trumpa upravo je sletio na aerodrom Mahovljani. Odatle će rutom od 20-ak kilometara, potpuno blokiranom policijom i zabranom prilaska mještanima biti sproveden do Banskog dvora u Banjoj Luci.

Tu ga čeka prethodno najavljeni sastanak sa domaćim privrednicima, a tema su moguće investicije.

"Avaz" nezvanično saznaje da je dolazak tempiran i sa početkom rada Kancelarije za međunarodnu saradnju RS, na čije čelo je prije nekoliko dana kao v.d. imenovana Ana Trišić-Babić.