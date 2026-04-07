Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUDBINE

Video / Da srce pukne od tuge: Ratni pjevač Aziz zvani Zizi mora ići iz BiH za koru hljeba, ispratili smo ga

Aziz je u videu koji smo snimili na njegov rođendan kada smo ga i pronašli, kazao da ima boračkog dodatka 260 KM, a da ostalo zarađuje radeći na građevini

Aziz Jahić Zizi: U 3 sata krenuo na put u Hrvatsku, da zaradi koru hljeba. Avaz

Piše: Evelin Trako

7.4.2026

Aziz Jahić zvani Zizi, pjevač koji je u ratu svojim glasom dizao moral borcima Armije R BiH, po koru hljeba mora ići u druge države. 

Reporter "Avaza" je Aziza ispratio u utorak ujutro u 3 sata kada je s kolegama krenuo put Hrvatske na gradilište.

Aziz je u videu koji smo snimili na njegov rođendan, kada smo ga i pronašli, kazao da ima boračkog dodatka 260 KM, a da ostalo zarađuje radeći na građevini.

Bez obzira na sve, opet s osmijehom na licu, dok cijelo selo njegovo rodno Žežalovo kod Lepenice, i cijela država spava, Aziz je u svoju torbu spakovao najosnovnije i krenuo put Hrvatske.

Ali opet s pjesmom. I to Halidovom. "Hej, zoro..."

- Put me zove, moram poći, snjegovi su okopnjeli - pjeva Zizi dok zaključava skromni dom.

Došao je da ga isprati i komšija, odnosno dugogodišnji prijatelj iz sela.

U videoprilogu pogledajte reportažu na koju niko ne može ostati ravnodušan.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV. 

# TRESKAVICA
# ARMIJA R BIH
# AZIZ JAHIĆ ZIZI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (37)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.