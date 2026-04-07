Video / Da srce pukne od tuge: Ratni pjevač Aziz zvani Zizi mora ići iz BiH za koru hljeba, ispratili smo ga

Aziz Jahić zvani Zizi, pjevač koji je u ratu svojim glasom dizao moral borcima Armije R BiH, po koru hljeba mora ići u druge države.
SUDBINE
Aziz je u videu koji smo snimili na njegov rođendan kada smo ga i pronašli, kazao da ima boračkog dodatka 260 KM, a da ostalo zarađuje radeći na građevini
Aziz Jahić Zizi: U 3 sata krenuo na put u Hrvatsku, da zaradi koru hljeba. Avaz
Aziz Jahić zvani Zizi, pjevač koji je u ratu svojim glasom dizao moral borcima Armije R BiH, po koru hljeba mora ići u druge države.
Reporter "Avaza" je Aziza ispratio u utorak ujutro u 3 sata kada je s kolegama krenuo put Hrvatske na gradilište.
Aziz je u videu koji smo snimili na njegov rođendan, kada smo ga i pronašli, kazao da ima boračkog dodatka 260 KM, a da ostalo zarađuje radeći na građevini.
Bez obzira na sve, opet s osmijehom na licu, dok cijelo selo njegovo rodno Žežalovo kod Lepenice, i cijela država spava, Aziz je u svoju torbu spakovao najosnovnije i krenuo put Hrvatske.
Ali opet s pjesmom. I to Halidovom. "Hej, zoro..."
- Put me zove, moram poći, snjegovi su okopnjeli - pjeva Zizi dok zaključava skromni dom.
Došao je da ga isprati i komšija, odnosno dugogodišnji prijatelj iz sela.
U videoprilogu pogledajte reportažu na koju niko ne može ostati ravnodušan.
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