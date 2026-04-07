Željka Cvijanović: "Nećemo dozvoliti da nam klevetnička kampanja iz Sarajeva ovo pokvari!"

Organizator posjete, Igor Dodik, istakao je da američki gost dolazi na njegov poziv i u prijateljskom duhu, naglašavajući da dolazak nema veze s političkim ili poslovnim aranžmanima, već proizlazi iz dugogodišnjih kontakata s međunarodnim partnerima.

Donald Tramp Džunior (Trump Jr.) doputovao je u utorak, 7. aprila, na aerodrom u Banjoj Luci nakon više od devet sati leta, pokazuju podaci servisa Flightradar24.

Prema dostupnim informacijama, Tramp Džunior će boraviti u Banjoj Luci, a zbog njegovog dolaska uvedene su pojačane mjere sigurnosti te su zatvorene pojedine saobraćajnice.

Tim povodom Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo je naredbu o posebnim sigurnosnim mjerama i izmjenama režima saobraćaja. U periodu od 10:00 do 24:00 sata zabranjeno je kretanje za sva teretna vozila teža od 7,5 tona, osim onih angažovanih na javnim i komunalnim poslovima te osiguranju.

Zabrana se odnosi na magistralni put M-I 101 (dionice Mahovljani – autoput Aleksandrovac i Klašnice 2 – Banja Luka), autoput Gradiška – Banja Luka, gradske ulice u Banjoj Luci, kao i lokalni put Krnete – Bakinci u Laktašima. Tokom prolaska štićenih osoba predviđene su i povremene potpune obustave saobraćaja, uz zabranu prevoza eksplozivnih materija, oružja i vojne opreme.

Povodom dolaska, oglasila se i Željka Cvijanović, poručivši da je riječ o važnoj posjeti za Republiku Srpsku.

– Ovo je za nas previše važno da bismo dozvolili da ga pokvari sarajevska klevetnička kampanja i njihovi "gospodari uništenja". Neka govore šta žele, ionako su cijelo vrijeme izmišljali – navela je Cvijanović.