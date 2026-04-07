Ko je industrijalac Gordan Pavlović Goci: Imperija izgrađena na stečajnim ruševinama i uništavanju radnika

Poslijeratne godine poslovanja Gordana Pavlovića Gocija, tadašnjeg autoprevoznika, obilježila je presuda za krivotvorenje, u žargonu poznato kao „prekucavanje“ oznake kamionskog motora. Tada se izvukao s uslovnom kaznom i naučenom lekcijom. Kasnije sumnje da u svojim kamionima švercuje kafu i duhan na sudu nisu dokazane. Osuđivani su vozači i saradnici, a Goci se pojavljivao kao svjedok. Naučio je da su političke veze i nedostatak skrupula recept za poslovni uspjeh u zemlji tranzicije.

Danas Goci nosi „Rolex“ od stotinjak hiljada KM, i vlasnik je dva od tri najveća industrijska izvoznika u Bosni i Hercegovini, zvorničke kompanija „Nova Alumina“ i „Željezare“ Zenica. Tragovi njegovih poslovnih uspjeha su posuti hiljadama sudbina otpuštenih radnika širom Bosne i Hercegovine.

Kolateralna šteta

Najnovija faza Pavlovićevog širenja u Federaciji BiH je preuzimanje udjela u „ArcelorMittalu“ Zenica. Predstavlja samo nastavak surovog „rješavanja radničkih pitanja“, koje je usavršio u RS. Pokretanje stečaja u Novoj Željezari Zenica ostavljanje stotina radnika u pravnom vakuumu, i prebacivanje najvrednije imovine na nove firme, može iznenaditi samo one koji ne poznaju Gordana Pavlovića Gocija, iza čijeg poslovnog uspona ostaju gladne radničke godine.

Da Pavlović uživa status politički podobnog privatnika, pokazala je još privatizacija Rudnika mrkog uglja „Miljevina“ 2010. godine. Za šest miliona KM i obećanja da će zadržati 100 radnika dobio je rudnik uglja i koncesiju na ležište vrijedno tri milijarde KM. Porijeklo novca nije detaljno provjeravano. Pavlović nije zadržao radnike. Republika Srpska mu je, ipak, isplatila 266.000 KM poticaja za izvoz uglja. Neispunjavanje obećanja, otpuštanje radnika i crpljenje budžetskih miliona je postao „modus operandi“ Pavlovićevih preuzimanja.

Stečajni „kanibalizam“

U posrnuloj firmi se pojavljuje novi vlasnik koji „jede zdravo meso“ kompanije, u obliku nekretnina, dozvola ili sirovina. Dugove i radnike ostavlja kao kosti državi, stečajnom upravniku i povjeriocima. Moć Gordana Pavlovića je rasla dok je usavršavao upravo takvo poslovanje.

Nikada nije krio svoju pripadnost SNSD-u Milorada Dodika, ali je ta veza vidljivija u šutnji nadležnih institucija. Vidljiva je i u odluci politike da budžetskim milionima pomogne Gociju da ugasi štrajk glađu 600 rudara „Nove Ljubije“ u Prijedoru. Rudnik je otišao u stečaj nakon što ga je preuzeo.