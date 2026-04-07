Video / Avdo Avdić: Sigurnosne agencije u Italiji obaviještene da se kupovinom Telemacha pere veliki novac

Novinar i urednik portala Istraga.ba, Avdo Avdić bio je gost novog izdanja „Avazovog intervjua“ gdje je govorio o informaciji da je autobomba koja je pronađena 13. januara u automobilu koje se kretalo od Zvornika prema Sarajevu, a u kojem su se nalazile osobe koje se dovode u vezu sa Dinom Muzaferovićem Cezarom, bila namijenjena za njegovu likvidaciju.

Na portalu "Avaza ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' – Ne želim da pravim lični marketing, ali ne treba minimizirati objektivne prijetnje koje postoje. Dino Muzaferović je čovjek koji je optužen za ubistvo zaštićenog svjedoka pred slovenačkim pravosuđem.

2' – Muzaferović je već godinu, dvije mene označio kao neku svoju potencijalnu metu i to nije ni skrivao na suđenju. Na prvom ročištu je mene prozvao zato što sam objavio da je on ubio Satka Kekića i da se skriva u Ljubljani.

3' – Policija je uradila svoj dio posla, ali je okružna javna tužiteljica iz Istočnog Sarajeva kazala da nema razloga da se traže mjere zabrane niti pritvor za osobe koje su prevozile autobombu, imale drogu, krivotvorene dokumente i od ranije su poznate policijskim i istražnim organima i hapšene su zbog veze sa organiziranim kriminalom.

4' – Tužilaštvo KS je pokušalo da ispravi grešku kolega iz Istočnog Sarajeva, ali ne možete vi ispraviti grešku ako imamo nadležnosti.

5' - Može biti da je bomba bila namijenjena meni. Ne isključujem tu mogućnost. Ali isto tako postoji mogućnost da je neko od tih ljudi kazao da je bila namijenjena meni, a ne nekoj drugoj meti koja bi trebala biti.

6' - Citirat ću rahmetli Muhameda Filipovića: „Kako će na mene izvršiti atentan, kad ujutru krećem na posao, ne znam ni ja gdje ću?“. Vozim automobil, ali je on u ovom trenutku pod policijskim nadzorom.

7' - Ja sam samo pisao o Cezaru prije nego je naredio ubistvo Satka Kekića u Ljubljani. Ima jedno ubistvo u Velikoj Kladuši za koje nije odgovarao nikad. Ubijen je jedan drugi zaštićeni svjedok u predmetu „Eskobar“ koji je tužilac Džermin Pašić potpuno upropastio.

8' - On je neko ko živi u holivudskim filmovima, ko se ponaša kao da je na čelu meksičkog kartela i pokušao je da organizira napad ručnim bacačima na zatvor kako bi kroz te rupe od raketa on pobjegao.

9' - Ranije sam imao informacije da Cezar sa Kekićem ima određenih problema zbog biznisa. Ja sam kazao ubio ga je Cezar. Kasnije sam provjerio sa policijskim izvorima van BiH i saznao sam da su slovenčke policijske agencije obavještene da će Dino Muzaferović i njegova kriminalna grupa ubiti Satka Kekića.

10' - Te noći Muzaferović je kontaktirao određene kriminalne grupacije na području Sarajeva da me lociraju i da poduzmu određene akcije protiv mene. Tog dana kada sam ja obavješten da se to priprema, popodne Dino Muzaferović je uhapšen.

11' - Konaković stavlja svima mete na čelo. Ko god napiše bilo kakav tekst o Elmedinu Konakoviću, ministru vanjskih poslova BiH i predsjedniku vladajuće političke partije, to je vrlo bitno naglasiti, dobije „porciju“ na njegovom Facebook profilu. Ne možete očekivati ništa drugo od čovjeka koji kao ministar vanjskih poslova upotrijebi termin „guzica“ u raspravi sa srbijanskim folk pjevačicama. Ministar vanjskih poslova jedne države u raspravi sa folk pjevačicama ne bi trebao biti nigdje, a kamoli u jednoj državi koja pretendira da bude članica EU.

12' - Ima još gore, on se raspravlja sa botovima. Elmedin Konaković je čovjek koji se raspravlja sa anonimnim botovima na Facebooku. Zamislite ministra koji sjedi i troši svoje vrijeme raspravljajući se sa ljudima koje ne zna. Piše poruke botovima.

13' - Zamislite da ministar vanjskih poslova, čovjek koji je na čelu vladajuće političke partije šalje poruke ljudima koji ga kritikuju. Zato ne stiže ništa drugo osim da prezentira svoje protokolarne sastanke kao diplomatski cunami.

14' – Prije godinu dana je Dodik bio „bjegunac“ od pravosuđa. Tad sam kazao da se ne iznenadimo ako za par mjeseci Dodik uđe u Bijelu kuću i evo ušao je.

15' - Problem je što su ljudi vjerovali da su posjete i sastanci Denisa Bećirovića sa trećom nabitnijom osobom koju niko i nije vidio na fotografiji osim zastave Denisa Bećirovića tako bitni sastanci, da će to promijeniti odnos SAD-a prema BiH i odnos zapadnih sila prema Miloradu Dodiku i da će zbog toga Dodik biti pometen.

16' – Problem je što su oni stvarali lažnu sliku da nešto rade, a nisu radili ništa, pri tome istovremeno omalovažavajući ono što je radio Dodik. Sve što su oni govorili da će biti danas Dodik nije, njemu danas dolazi sin Donalda Trampa. Kakav god da je on može prenijeti svome ocu poruke koje Dodik kaže.

17' – U ovom mandatu Denis Bećirović šta je radio samo obmanjivao javnost, kao i Elmedin Konaković.

18' – Jučer mediji bliski Konakoviću pišu da je to nešto što se može platiti. Zašto onda vi niste platili da dodje ovdje da mu ponudite recimo kasarnu Jajce gradi, pa da onda on štiteći svoju imovinu u Sarajevu štiti interese i BiH?

19' – Vi sada u ovoj situaciji kada imate Gazu, Sudan i ratove po Africi, kada imate rat u Iranu i ekonomski raspad u svijetu idete u SAD da ponudite Cvijet Srebrenice. To je sada ovdje nepopularno reći.

20' – Otišli su na promociju Hagade, a da nisu konsultovali Muzej u Sarajevu.

21' – Posljedica te priče je da je jedan od rabina sa kojim se sreo Konaković optužio reisu-l-ulemu Islamske zajednice u BiH da je širio antisemitizam. I taj čovjek će, nakon što su Konaković i Bećirović održali vrhunske sastanke, pojaviti se u Banjoj Luci, ne u Sarajevu.

22' – Bošnjački korpus u vanjskoj poltici je potpuno razjedinjen, lebdi između Istanbula, Brisela, Vašingtona, Teherana.

23' – Bošnjački političari ne trebaju da vode vanjsku politiku ni Palestine, ni Irana, ni Saudijske Arabije, ni Emirata, ničiju. Tebamo da vodimo svoju vanjsku poltiku i da gledamo svoje interese.

24' – Nisam imao nikakvih problema sa vođom kartela Edinom Gačaninom, osim što su mi njegovi saradnici jedno sedam dana rušili portal. Nije mi nikad prijetio.

25' – Gačanin se „zasitio“ ubistava i sada pokušava da opere savjest. NiP je definitivno nastao finansiranjem novca iz kartela.

26' – U Sky prepiskama se govori o finansiranju NiP-a.

27' - Procesuiranje u okviru „Black Tie“ predmeta traje ovoliko zbog procedura.

28' – Imam informaciju da je nedavno saslušan ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac u vezi sa imenovanjem konzula Fatih Kola u Panami koji je bio povezan sa kartelom Titom i Dinom i kumom Elmedina Konakovića.

29' – Obijanje nagodbe sa Alemom Hodovićem može uticati na procesuiranje nekih drugih osoba koje se na ovaj način pokušavaju zaštiti.

30' – Ministar vanjskih poslova koji me nazivao klevetnikom izgubio je tri tužbe od mene, Gordan Memija koji je govorio da sam klevetnik je uhapšen.

31' – Prema mojim informacijama sigurnosne agencije BiH poslale su svojim italijanskim kolegama službenu informaciju da postoji sumnja da će preko kupovine Telemacha biti opran veliki iznos novaca i da se za potrebe toga trebaju koristiti italijanske banke i evo italijanske banke ne žele da učestvuju u tome.

32' – Afera Spengavanje ide svojim tokom u POSKOK-u. Ustavni sud BiH odbio zahtjev Vahidina Munjića da se istraži odakle meni poruke.

33' – Ko god me pita odakle mi informacije ja govorim „Osmica mi dao“.

34' – Neostvarena želja mi je odlazak u još jedno dvije, tri ratne zone. Još uvijek nisam dobio vizu za Iran.

35' – Jedna od mojih prvih priča bila je u Gornjoj Maoči gdje su me opkolili i udarali motkama.

36' – Tokom boravka na ratištu u Siriji izbjegavao susret sa Nusretom Imamovićem.

37' – Nisam se bojao susreta sa HTS (Al Kaida), ali sam izbjegavao da sretnem Bosance i Hercegovce na ratištu u Siriji.

38' – Ako Denis Bećirović ostane u Predsjedništvu BiH, najmanje SDP, a vjerovatno i Trojka će ostati na vlasti. Ako ne ostane Bećirović, to je gotovo, to je kraj Trojke.

39' – Prognozirao mandate nakon izbora u oktobru.

40' – Koja će politička partija pristati da bude dio vlasti u Vijeću ministara BiH da ga izaberu SNSD i HDZ? To je samoubistvo političko.

41' – Teško je očekivati veliku promjenu nakon izbora ukoliko Denis Bećirović ostane.

42' – Govorio je o istrazi tramvajske nesreće u Sarajevu.

43' – Niko nije saslušan za Jablanicu jer je POSKOK preuzeo taj predmet. Previše se očekivalo od POSKOK-a, a imaju 800 predmeta i osam tužilaca.

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