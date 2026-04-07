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Igor Dodik zahvalio Trampu mlađem i poručio: Potrebna nova vizija za budućnost

Institucije Republike Srpske i njen narod pokazali su otpornost prema brojnim nepravdama koje su im nanesene, rekao je

Igor Dodik. RTRS

M. Až.

7.4.2026

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik zahvalio se Donaldu Trampu mlađem, sinu američkog predsjednika Donalda Trampa, što je prihvatio njegov poziv i doputovao u Banja Luku, gdje će učestvovati na panel diskusiji u Banskom dvoru.

- Hvala što ste prihvatili moj poziv, ovdje smo se okupili da izgradimo novu viziju za budućnost naših građana i naših porodica. Sve što planiramo i o čemu odlučujemo, moramo raditi za opće dobro našeg naroda i naše nacije, kao i za svakoga ko želi ostati u Republici Srpskoj i imati sretniju budućnost. Ovdje smo - istakao je Dodik.

Dodao je da je, kako bi se to ostvarilo, "potrebno procijeniti šta je najbolje za Republiku Srpsku, odnosno kakve političke i poslovne strategije treba razvijati".

- Moramo biti otvoreni za nove ideje koje će voditi ka stalnom progresu. Institucije Republike Srpske i njen narod pokazali su otpornost prema brojnim nepravdama koje su im nanesene. Predsjednička pobjeda Donalda Trampa značajna je ne samo za Ameriku, nego i za sva društva koja cijene slobodu, njeguju hrišćanstvo i porodične vrijednosti - poručio je Dodik.

# DONALD TRUMP JR.
# IGOR DODIK
# BIH
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