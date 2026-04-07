Tramp mlađi: "Govorio sam na raznim biznis konferencijama - često sam čuo da je EU katastrofa, koju treba popraviti"

Donald Tramp mlađi, na panel diskusiji u Banjoj Luci, rekao je da je učestvovao na brojnim biznis konferencijama širom svijeta, gdje je često čuo da je Evropska unija katastrofa, ali da je to katastrofa koju treba popraviti.

- Situacija u EU će uticati i na zapadne vrijednosti i na zapadnu civilizaciju. Jedino je možemo popraviti ako pustimo da se stvari tamo same riješe. Ranije sam govorio o tome šta se dešavalo u istočnoj Evropi u odnosu na zapadnu, a mnoge zemlje koje su nekada bile u istočnoj Evropi, a sada su članice EU naveo je Tramp mlađi, prenosi RTRS.