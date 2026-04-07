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PANEL DISKUSIJA

Tramp mlađi: "Govorio sam na raznim biznis konferencijama - često sam čuo da je EU katastrofa, koju treba popraviti"

Situacija u EU će uticati i na zapadne vrijednosti i na zapadnu civilizaciju, rekao je

Donald Tramp mlađi. RTRS

M. Až.

7.4.2026

Donald Tramp mlađi, na panel diskusiji u Banjoj Luci, rekao je da je učestvovao na brojnim biznis konferencijama širom svijeta, gdje je često čuo da je Evropska unija katastrofa, ali da je to katastrofa koju treba popraviti.

- Situacija u EU će uticati i na zapadne vrijednosti i na zapadnu civilizaciju. Jedino je možemo popraviti ako pustimo da se stvari tamo same riješe. Ranije sam govorio o tome šta se dešavalo u istočnoj Evropi u odnosu na zapadnu, a mnoge zemlje koje su nekada bile u istočnoj Evropi, a sada su članice EU  naveo je Tramp mlađi, prenosi RTRS.

- Ja sam govorio na desetak različitih biznis konferencija širom svijeta. Bio sam sa najvećim igračima i imenima u finansijskom bankarstvu, tehnologiji i informatici. Jedan komentar koji sam stalno čuo jeste da je EU katastrofa, ali katastrofa koju treba popraviti jer će situacija u EU uticati i na zapadne vrijednosti i na zapadnu civilizaciju. Jedino je možemo popraviti ako pustimo da se stvari tamo same riješe - rekao je Tramp mlađi, odgovarajući na pitanje Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.

# DONALD TRUMP JR.
# EU
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