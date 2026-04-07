O čemu je Tramp mlađi govorio u Banjoj Luci: Kriptovalute, komunisti, AI i izbori u Mađarskoj

Sin američkog predsjednika Donalda Trampa, Donald Tramp mlađi, obratio se na panel diskusiji u Banskom Dvoru u Banjoj Luci, gdje je govorio o kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i političkim pitanjima u Evropi.

AI i kriptovalute

Na početku obraćanja istakao je važnost umjetne inteligencije i naglasio da kriptovalute predstavljaju budućnost finansija.

- To je nešto u šta smo se mi, kao Tramp organizacija, uključili vrlo rano jer, kao što ste vidjeli ovdje i u drugim dijelovima svijeta, demokratija nije uvijek ono što se podrazumijeva. Demokratija je često instrumentalizirana širom svijeta i to nam je stvaralo problem. Što se tiče kripta, ušli smo u kripto ne zato što smo bili na vrhu tehnoloških inovacija, nego zato što nismo imali izbora - rekao je.

Dodao je da se njegova porodica decenijama bavila nekretninama, a da su u tehnološki sektor ušli tek nedavno.

- Jednog jutra smo se probudili i 300 bankovnih računa je odjednom zatvoreno. Neke od najvećih bankarskih institucija na svijetu iznenada su rekle: 'Čestitamo, više nemate račun kod nas.' To nisu bili politički računi. To su bili operativni računi za restoran u okviru hotela, za isplatu zaposlenih koji nisu politički angažovani i nemaju veze s tim. Ušli smo u te tehnologije jer nismo imali izbora. Na sreću, imamo veliku platformu i stabilan bilans, i za razliku od mnogih koji su se suočili sa istim oblikom instrumentalizacije vlasti, mi smo mogli da se borimo, koliko god bilo teško - dodao je Tramp mlađi.

"Energija će biti ključna"

Najstariji sin američkog predsjednika govorio je i o umjetnoj inteligenciji, s posebnim naglaskom na energiju.

- To je utrka koju zapadna civilizacija mora dobiti. Postoji tačka nakon koje, ako neko ode predaleko u računskoj snazi, nema povratka. Pobjednik te utrke odlučivat će o mnogo čemu. Čak i u Americi, iako možda postoji prednost, neka područja u kojima zaostajemo očigledno se tiču energije. Energija će biti ključna. Ne možete pobijediti u utrci umjetne inteligencije bez energije. Iako je AI atraktivan, a energija se često smatra staromodnom ili dijelom 'zelene prevare', energija će biti sve - rekao je.

Dodao je da će pitanje umjetne inteligencije i kriptovaluta biti "temeljna borba za zapadnu civilizaciju i njene vrijednosti".

Izbori u Mađarskoj

Tramp mlađi je komentarisao i izbore u Mađarskoj iz lične perspektive.

- Viktor Orban je pravi borac za zapadne vrijednosti, i mislim da je to fundamentalno važno ne samo za Mađarsku, nego i za Evropu u cjelini. Ja sam Evropljanin, moja majka je rođena u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Moje političko opredjeljenje vjerovatno je počelo mnogo prije 2016. godine. Očigledno sam uvijek bio konzervativan, ali nisam znao zašto. Možda je to rezultat ljetnih putovanja moje majke u tadašnju Čehoslovačku od moje pete godine - rekao je.

Komunizam u Čehoslovačkoj

Kritikovao je komunizam u nekadašnjoj Čehoslovačkoj:

- Otišao sam tamo, upoznao ljude, govorio jezik tečno i imao priliku iskusiti stvarni komunizam. Čekao sam u redovima za hljeb jer sam bio dijete. Moj djed me slao u red. Uvijek mi je bilo ironično što oni koji hvale socijalizam i komunizam nikada nisu živjeli pod tim sistemom. Govore teorijski, ali nikada u praksi. Niko ko je pobjegao iz sovjetskog bloka i došao u Ameriku ne propovijeda velike vrline komunizma - rekao je.

"Posljednja nada za Evropu"

Tramp mlađi je istakao da su zemlje Istočne Evrope "posljednja nada za Evropu" i kritizirao zapadne zemlje zbog pretjerane migracije, nazivajući Francusku i Veliku Britaniju "muslimanskim zemljama".

- Ljudi u Istočnoj Evropi koji se bore za te vrijednosti trebaju podršku i pomoć. Bog zna koliko je novca i utjecaja USAID-a i Sorosove fondacije uloženo protiv njih. Isto se desilo i u vašem susjedstvu u Srbiji. Zato je ključno da oni koji dijele vaše vrijednosti pobijede na izborima. To je važno za našu djecu i za bolji svijet, a povezano je i s biznisom, jer konzervativne vlade sa zapadnim vrijednostima omogućavaju rast - rekao je.

Na kraju je podržao premijera Viktora Orbana i upozorio da politički protivnici, koje je nazvao "komunistima", ne smiju preuzeti vlast:

- Svi koji su uključeni moraju učiniti sve da izađu na izbore i osiguraju da komunisti ne preuzmu Mađarsku. Ako Mađarska padne, velika većina Istočne Evrope također bi bila pogođena. Orbán je jedan od pravih boraca u regionu i ti ljudi trebaju podršku - zaključio je Donald Tramp mlađi.