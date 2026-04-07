Uoči glasanja o Južnoj interkonekciji u Sarajevo stigao specijalni izaslanik američkog Ministarstva energetike

- Otpravnik poslova Džon Ginkel poželio je dobrodošlicu posebnom izaslaniku Ministarstva energetike Džošui Volcu u Bosnu i Hercegovinu, gdje će se susresti s nizom bh. zvaničnika kako bi razgovarali o proširenju energetske saradnje između SAD-a i BiH - objavljeno je na stranici Ambasade.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu objavila je da je u Bosnu i Hercegovinu stigao posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a Džošua Volc.

Podsjećamo, u novembru prošle godine tokom sastanka u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država o projektu Južna plinska interkonekcija, direktno se video linkom iz Vašingtona uključivao upravo Volc, tada u funkciji zamjenika pomoćnika američkog ministra za energetiku.

Za srijedu je zakazana vanredna sjednica Predstavničnog doma Federacije BiH, na kojoj će se također naći jedna tačka dnevnog reda – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu Južna interkonekcija BiH i Hrvatska.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održat će 15. aprila sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu Južna interkonekcija BiH i Hrvatska.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Južnoj interkonekciji. Predloženo je i da se glasa po hitnom postupku.

Iz Vlade FBiH su ranije naveli da je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i energetskih projekata za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, koji direktno utiče na sigurnost snabdijevanja gasom, stabilnost energetskog sistema i ukupni ekonomski razvoj.