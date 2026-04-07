Tramp mlađi na imanju porodice Dodik: U opuštenoj atmosferi nastavio razgovore sa zvaničnicima RS

Nakon održane panel diskusije u Banskom dvoru u Banjoj Luci, sin predsjednika Amerike Donald Tramp mlađi razgovarao je sa više zvaničnika RS.

Razgovori s Donaldom Trampom mlađim nastavljeni su u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, piše ATV.

Kako je Srpskainfo ranije objavila nakon panel diskusije u Banskom dvoru, delegacija iz SAD i domaćini posjete druženje su nastavili na porodičnom imanju lidera SNSD Milorada Dodika u Bakincima kod Laktaša.

Nezvanično, Trampov sin bi trebalo večeras da otputuje.

Podsjećamo, Tramp mlađi u Banju Luku je stigao u pratnji vjerenice Betine Anderson, američkog modela, influenserice i filantropkinje. Paru se pridružio i Bred Parskal, dugogodišnji saradnik porodice koji je, između ostalog, radio kampanje Donalda Trampa 2016. i 2020. godine.

Delegacija je stigla iz Floride, tačnije iz Vest Palm Biča direktnim letom čarter kompanije „Vista Džet“ poslovnim avionom „Bombardijer Global 6000“.