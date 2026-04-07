Zaključci Predsjedništva SDA: Vlada FBiH i Uprava BH Telecoma ne smiju donijeti odluku o kupovini Telemacha do sjednice Parlamenta!

Na današnjoj sjednici Predsjedništva SDA razgovaralo se o aktuelnoj političkoj situaciji, a doneseno je 11 zaključaka.

Sve zaključke Predsjedništva SDA u nastavku prenosimo u cijelosti:

1. Predsjedništvo SDA pozdravlja aktivnosti Kluba Bošnjaka u Domu naroda PSBiH koje su rezultirale uključivanjem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) u proces potpunog i striktnog provođenja presuda Suda BiH protiv Milorada Dodika. Od VSTV-a očekujemo da istraje u vlastitom zahtjevu, te da, ukoliko lokalni sud u Banjoj Luci nastavi s odbijanjem provođenja presude, poduzme disciplinske mjere i smjene u okviru svoje nadležnosti. Ponavljamo da se u presudi Suda BiH potpuno jasno navodi da Milorad Dodik mora u potpunosti biti uklonjen iz političkog života i da ne može ostati ni predsjednik SNSD-a.

2. Pozdravljamo zajedničku „Izjavu o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i Bosni i Hercegovini“ koju su potpisali politički i vjerski predstavnici Bošnjaka. Izjava je potreban, ali ne i dovoljan odgovor na kampanju laži koja je pokrenuta od strane režima Milorada Dodika i njegovih međunarodnih lobista. Upozoravamo da institucije Bosne i Hercegovine, posebno one na čijem su čelu Bošnjaci, ne poduzimaju dovoljno da se na vrijeme zaustavi ovaj opasni narativ. Umjesto odlučne i organizavane akcije, svjedočimo samoreklamerskim potezima vlasti u svrhu predizborne kampanje. Time se stvara opasna iluzija o „velikim diplomatskim pobjedama i „historijskim sastancima“, dok je realnost potpuno drugačija.

Južna interkonekcija

3. Predsjedništvo SDA podržava angažman administracije SAD-a u pronalaženju investitora za izgradnju Južne plinske interkonekcije, svjesni činjenice da aktuelna vlast ni skoro godinu i po nakon usvajanja važećeg Zakona nije poduzela ništa na realizaciji projekta od strateške važnosti za FBiH, koji treba osigurati stabilno i sigurno snabdijevanje gasom privrede i građana.

Istovremeno, Predsjedništvo SDA izražava ozbiljne primjedbe na predložene izmjene Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji, koje će zastupnici SDA iznijeti na sjednici Parlamenta FBiH, s ciljem unapređenja zakonskih rješenja i stvaranja pretpostavki za uspješnu realizaciju projekta Južne interkonekcije.

4. SDA će uputiti prijedlog Zakona o izbornim jedinicama po hitnom postupku, s ciljem da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispuni zakonsku obavezu i uskladi broj mandata sa brojem registrovanih birača u izbornim jedinicama. Time se nastoji ispraviti postojeći nesrazmjer, osigurati pravičnija zastupljenost i ojačati demokratski legitimitet izbornog procesa, kako bi vrijednost svakog glasa bila ravnopravnija.

5. Osuđujemo blokade u radu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koje već duži vremenski period provodi SNSD.

Uskraćivanje kvoruma u radu na pitanjima koja su u skladu s Ustavom i Poslovnikom i kao takva obavezan predmet rada, predstavlja jasnu antidejtonsku aktivnost. Time je spriječeno usvajanje niza odluka o brojnim važnim pitanjima koja su u interesu građana, kao što su SDA-ov Izborni zakon o uvođenju modernih tehnologija za izbore ove godine, ukidanje akciza kako bi se smanjila cijena goriva, zakoni na evropskom putu itd. Pozivamo Vijeće za implementaciju mira da se konačno uključi i pomogne u rješavanju ovog ozbiljnog problema u funkcioniranju institucija države. Od Tužilaštva BiH tražimo da protiv odgovornih pokrene krivični postupak, jer se očigledno radi o zloupotrebi službenog položaja.

6. Predsjedništvo SDA ponovo upozorava da je neprihvaljtivo bilo koje rješenje pitanja državne imovine koje nije u skladu sa Ustavom i odlukama Ustavnog suda BiH.

Prema Ustavu BiH vlasnik državne imovine je isključivo država i kao takva se mora upisati u zemljišne knjige, katastre i druge javne evidencije. Pitanje upravljanja, korištenja i raspolaganja državnom imovinom može se urediti samo Zakonom koji treba donijeti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Do donošenja navedenog Zakona, a kako se ne bi blokirao privredni razvoj, nužno je na nivou države reaktivirati komisiju koja bi vršila pojedinačna izuzeća od privremene zabrane raspolaganja državnom imovinom.

7. Pozdravljamo napore međunarodnih predstavnika u BiH i Centralne izborne komisije da se omogući primjena savremenih tehnologija i osigura potpuna transparentnost predstojećih Općih izbora. Opstrukcije u nabavci opreme i donošenju izmjena zakona o primjeni novih tehnologija koje je predložila SDA, očigledno se odvijaju u režiji vladajućih stranaka, koje žele nastaviti da manipuliraju izbornom voljom građana.

RTV sistem

8. Od vladajuće koalicije na državnom nivou zahtijevamo hitno rješavanje finansijskih problema javnog RTV sistema. Ukoliko Trojka sa svojim koalicionim partnerima nije u stanju da pronađe dogovor na državnom nivou, dužni su putem Vlade FBiH pronaći rješenje kako BHRT ne bi doživio kolaps. Umjesto što budžetski novac usmjeravaju prema režimskoj FTV, koja je pretvorena u partijsko glasilo SDP-a i Trojke, i HDZ-ovoj islamofobnoj RTV „Herceg Bosne“, dužni su pomoći da se do uvrštavanja u državni budžet pronađe privremeno rješenje i osiguraju sredstva za funkcioniranje BHRT-a. S obzirom na to da su FBiH samo u ovoj godini zadužili za 2,5 milijarde, mogu rebalansom budžeta osigurati i 30-ak miliona za BHRT. Upozoravamo i OHR da se mora uključiti u rješavanje ovog problema. Ako su to uradili u slučaju „Viaduct“, onda je mnogo više razloga da to urade u slučaju BHRT-a.

9. Indolentan odnos Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH prema gašenju Koksare u Lukavcu i najavama gašenja Nove Željezare u Zenici unose sumnju da je riječ o saučesništvu u projektu kojim se Federacija, odnosno Bosna i Hercegovina, želi ostaviti bez strateške proizvodnje čelika.

Upozoravamo da bi eventualno gašenje Nove Željezare Zenica imalo dalekosežne posljedice po ekonomiju i društvo u cjelini. Ugroženo bi bilo više od 11.000 radnih mjesta, dok bi se negativni efekti prelili na desetine povezanih preduzeća i čitave sektore privrede. Gašenje proizvodnje značilo bi i gubitak milijardi konvertibilnih maraka prometa, pad industrijske proizvodnje, smanjenje izvoza, te dodatno slabljenje ekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine. SDA insistira na uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika, odgovarajuće subvencioniranje ugroženih proizvodnih djelatnosti, te će inicirati održavanje tematskih sjednica Parlamentarne skupštine BiH i Parlamenta FBiH na kojima bi se razmatrali modeli rješavanja ovih problema.

10. Upozoravamo da Vlada FBiH i Uprava BH Telecoma ne smiju donositi bilo kakve odluke o kupovini privatne kompanije Telemach do održavanja posebne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Očekujemo da sjednica bude zakazana što prije, naročito nakon što su se u javnosti pojavile informacije o enormnom zaduživanju BH Telecoma, u namjeri preplaćivanja vrijednosti privatne kompanije sa upitnim vlasništvom i poslovnom perspektivom.

BH Telecom nije privatno vlasništvo Uprave niti politički plijen aktuelne vlasti, nego kompanija od strateškog interesa za FBiH. Građani i zastupnici moraju znati šta se tačno kupuje, po kojoj cijeni, pod kojim uslovima i kakve će posljedice takav posao ostaviti na buduće poslovanje BH Telecoma. Takve odluke se ne mogu donositi iza zatvorenih vrata, nego isključivo kroz institucije i uz punu odgovornost prema javnosti.

11. Predsjedništvo SDA je sa zabrinutošću primilo vijest o tome da se Općinski sud u Sarajevu, nakon višegodišnjeg procesa po tužbi Sebije Izetbegović u kojem je saslušano na desetine svjedoka i iznesen veliki broj dokaza, oglasio nenadležnim u momentu kada je morao donijeti presudu koja je, sudeći prema toku postupka, trebala biti pozitivna.

To je pravni presedan koji pravnu nesigurnost, nažalost, postavlja kao standard. Očekujemo da nadležni organi po pravu i obavezi nadzora preispitaju takvu odluku.

Posebno je indikativno to što je takva odluka donesena na isti dan kada je i potvrđena optužnica Kantonalnog tužilaštva protiv Muhameda Ajanovića, bivšeg dekana Stomatološkog fakulteta, koji je priznao da je u svojstvu predsjednika ad hock komisije UNSA predložio političku i nepravnu odluku o poništenju magisterija Senatu, iz koje je proizašlo i poništenje drugih akademskih titula i zvanja.