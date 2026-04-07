Dodik mlađi poručio Trampu mlađem: "Ovdje smo se okupili da napravimo novu viziju za budućnost naših građana"

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik zahvalio se Donaldu Trampu mlađem, sinu američkog predsjednika Donalda Trampa što se odazvao na njegov poziv i došao u RS.

- Hvala što ste prihvatili moj poziv, ovdje smo se okupili da napravimo novu viziju za budućnost naših građana, naših porodica. Sve što smo planirali i o čemu smo god odlučivali, moramo to raditi za veće dobro našeg naroda i naše nacije i za svakog ko želi da ostane u RS i ko želi da ima srećniju budućnost. Ovdje smo - istakao je Dodik.

Da bi to učinili, Dodik ističe, da treba da se ocijeni šta je najbolje za RS, odnosno kakve političke strategije i poslovanja treba da imaju.

- Moramo biti otvoreni za nove ideje, koje će voditi ka konstantnom progresu. Institucije RS i njen narod pokazali su otpornost prema raznim nepravdama, koje su počinjene prema RS i njenom narodu. Predsjednička pobjeda Donalda Trampa, značajna je, ne samo za Ameriku, nego za sva društva koja vole slobodu, njeguju hrišćanstvo i porodične vrijednosti - kaže Dodik.