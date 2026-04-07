Tramp mlađi nije otputovao u Budimpeštu: Iz Banje Luke produžio za Kazahstan

Sin američkog predsjednika Donald Tramp mlađi okončao je jednodnevnu posjetu Banjoj Luci, tokom koje je učestvovao na panel-diskusiji u Banskom dvoru i sastao se sa zvaničnicima Republike Srpske.
Tramp Mlađi govorio je o aktuelnim temama pred zvanicama, nakon čega je uslijedio niz sastanaka iza zatvorenih vrata.
Avion u kojem se nalazio napustio je Aerodrom Mahovljani u večernjim satima.
Iako je ranije bilo najavljeno da će otputovati za Budimpeštu, to se nije dogodilo. Kako saznaje "Avaz", Donald Trump mlađi je večeras odletio za Kazahstan, a ne za Budimpeštu, kako je najavljivano. Avion sa sinom američkog predsjednika odletio je za Astanu.
Ne zna se razlog njegove posjete Kazahstanu niti zbog čega je plan drugačiji od nezvanično najavljivanog odlaska u Mađarsku.