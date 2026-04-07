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SAZNAJE "AVAZ"

Tramp mlađi nije otputovao u Budimpeštu: Iz Banje Luke produžio za Kazahstan

Iako je ranije bilo najavljeno da će otputovati za Budimpeštu, to se nije dogodilo

RTRS

E. G.

7.4.2026

Sin američkog predsjednika Donald Tramp mlađi okončao je jednodnevnu posjetu Banjoj Luci, tokom koje je učestvovao na panel-diskusiji u Banskom dvoru i sastao se sa zvaničnicima Republike Srpske.

Tramp Mlađi govorio je o aktuelnim temama pred zvanicama, nakon čega je uslijedio niz sastanaka iza zatvorenih vrata.

Avion sa sinom američkog predsjednika odletio je za Astanu. Screenshot

Avion u kojem se nalazio napustio je Aerodrom Mahovljani u večernjim satima.

Iako je ranije bilo najavljeno da će otputovati za Budimpeštu, to se nije dogodilo. Kako saznaje "Avaz", Donald Trump mlađi je večeras odletio za Kazahstan, a ne za Budimpeštu, kako je najavljivano. Avion sa sinom američkog predsjednika odletio je za Astanu.

Ne zna se razlog njegove posjete Kazahstanu niti zbog čega je plan drugačiji od nezvanično najavljivanog odlaska u Mađarsku.

# DONALD TRUMP JR.
# BANJA LUKA
# KAZAHSTAN
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