Tramp mlađi nije otputovao u Budimpeštu: Iz Banje Luke produžio za Kazahstan

Sin američkog predsjednika Donald Tramp mlađi okončao je jednodnevnu posjetu Banjoj Luci, tokom koje je učestvovao na panel-diskusiji u Banskom dvoru i sastao se sa zvaničnicima Republike Srpske.

Tramp Mlađi govorio je o aktuelnim temama pred zvanicama, nakon čega je uslijedio niz sastanaka iza zatvorenih vrata.