Gratz o Konakoviću: Ponaša se kao da je tek zakoračio u kasni pubertet, a nema ni duhovitosti ni orginalnosti

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Dennis Gratz uputio je oštre kritike na račun ministra vanjskih poslova Elmedin Konaković, ocijenivši da njegov način komunikacije i političkog djelovanja predstavlja kontinuitet neozbiljnog pristupa jednoj od najvažnijih državnih funkcija.

Gratz je naveo kako posljednja objava šefa diplomatije, iako na prvi pogled može djelovati kao bezazlena dosjetka, zapravo razotkriva dublji problem u razumijevanju politike.

– Nije problem u jednom Instagram storiju, nego u tome što on ogoljava način na koji ministar razumije politički rad. Kada se ozbiljni politički odnosi svode na emotikone i kvazi-duhovite poruke, jasno je da se funkcija ne doživljava kao odgovornost, nego kao prostor za ličnu promociju – poručio je Gratz.

Dodao je da vanjska politika zahtijeva znanje, kontinuitet i osjećaj mjere, a ne improvizaciju i populistički ton.

Podsjetio je i na raniji politički angažman Konakovića, ističući da je njegov mandat na čelu Kantona Sarajevo bio obilježen krizama, tenzijama i političkim previranjima.

– Umjesto stabilnog upravljanja, dobili smo atmosferu permanentne kampanje. Taj obrazac se nastavio i kasnije, kroz formiranje vlastite stranke, gdje su principi brzo ustupili mjesto političkim aranžmanima – naveo je Gratz.

Posebno je problematizirao djelovanje Konakovića na funkciji ministra vanjskih poslova, tvrdeći da nedostaju konkretni i mjerljivi rezultati u međunarodnim odnosima.



