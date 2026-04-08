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Gratz o Konakoviću: Ponaša se kao da je tek zakoračio u kasni pubertet, a nema ni duhovitosti ni orginalnosti

Federalni zastupnik tvrdi da ministar vanjskih poslova improvizira i urušava kredibilitet funkcije

Dennis Gratz i Elmedin Konaković. Screenshot

D. H.

8.4.2026

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Dennis Gratz uputio je oštre kritike na račun ministra vanjskih poslova Elmedin Konaković, ocijenivši da njegov način komunikacije i političkog djelovanja predstavlja kontinuitet neozbiljnog pristupa jednoj od najvažnijih državnih funkcija.

Gratz je naveo kako posljednja objava šefa diplomatije, iako na prvi pogled može djelovati kao bezazlena dosjetka, zapravo razotkriva dublji problem u razumijevanju politike.

– Nije problem u jednom Instagram storiju, nego u tome što on ogoljava način na koji ministar razumije politički rad. Kada se ozbiljni politički odnosi svode na emotikone i kvazi-duhovite poruke, jasno je da se funkcija ne doživljava kao odgovornost, nego kao prostor za ličnu promociju – poručio je Gratz.

Dodao je da vanjska politika zahtijeva znanje, kontinuitet i osjećaj mjere, a ne improvizaciju i populistički ton.

Podsjetio je i na raniji politički angažman Konakovića, ističući da je njegov mandat na čelu Kantona Sarajevo bio obilježen krizama, tenzijama i političkim previranjima.

– Umjesto stabilnog upravljanja, dobili smo atmosferu permanentne kampanje. Taj obrazac se nastavio i kasnije, kroz formiranje vlastite stranke, gdje su principi brzo ustupili mjesto političkim aranžmanima – naveo je Gratz.

Posebno je problematizirao djelovanje Konakovića na funkciji ministra vanjskih poslova, tvrdeći da nedostaju konkretni i mjerljivi rezultati u međunarodnim odnosima.


– Umjesto jačanja diplomatske mreže i konkretnih pomaka na međunarodnoj sceni, javni prostor je ispunjen unutrašnjim političkim obračunima. To je pogrešan fokus za funkciju koja bi trebala predstavljati državu – istakao je.

Gratz upozorava i na, kako kaže, dvostruke standarde u političkom djelovanju ministra, naglašavajući da se stavovi mijenjaju u zavisnosti od trenutnog političkog interesa.

– Ono što je jučer bilo neprihvatljivo, danas postaje “realnost politike”. Takva transformacija ne govori o zrelosti nego o spremnosti da se pozicije prilagođavaju okolnostima – dodao je.

Na kraju je zaključio da ovakvi istupi proizvode osjećaj nelagode u javnosti i dovode u pitanje dostojanstvo funkcije koju Konaković obnaša.

– Ovo nije incident nego kontinuitet politike koja se oslanja na dojam i improvizaciju, bez jasnih i mjerljivih rezultata – poručio je Gratz, zaključivši: “Tanko, moj ministre.”

# DENNIS GRATZ
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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