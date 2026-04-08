Kadrovsko jačanje SBB-a u Tuzlanskom kantonu: Novi istaknuti članovi u Banovićima

SBB nastavlja proces ozbiljne reorganizacije i jačanja svojih redova na terenu, a posebno u Banovićima, gdje su danas pristupili novi istaknuti kadrovi, saopćeno je iz SBB-a.

- SBB-u se pridružila Melisa Golić, vijećnica i dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Banovići, čime je dodatno osnažen politički kapacitet stranke u lokalnom zakonodavnom tijelu.

Također, SBB-u je pristupio i Mirnes Mujkić, diplomirani kriminalist i dugogodišnji politički i sindikalni aktivista. Mujkić je, između ostalog, obavljao funkciju predsjednika Općinske organizacije SDP BiH u Banovićima, te je kroz svoj rad u javnom i društvenom sektoru stekao značajno iskustvo i prepoznatljivost.

Kadrovsko jačanje dodatno potvrđuje i pristupanje Damira Mrkonjića, koji je obavljao funkciju izvršnog direktora za investicije u RMU Banovići, čime se SBB dodatno pozicionira kao politička opcija koja okuplja stručne i odgovorne ljude - navode iz SBB-a.