Gradonačelnik Živinica i bivši konzul BiH u Njemačkoj Began Muhić osuđen na šest mjeseci zatvora

Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas gradonačelnika Živinica i nekadašnjeg generalnog konzula BiH u Njemačkoj, Begana Muhića, na šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela prevara u službi.

Muhić se teretio da je u periodu od 6. januara 2019. do 31. marta 2023. godine počinio krivično djelo prevara u službi na način da je, kao službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, obavljajući poslove generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, davao lažne podatke o svom prisustvu na poslu i redovnom radu, te podnošenjem i odobravanjem lažnih obračuna o redovnom radu.

Tužilaštvo BiH mu je stavljalo na teret da je na taj način doveo u zabludu lica zadužena za finansije Generalnog konzulata koja su optuženom izvršila nezakonitu isplatu plata i drugih naknada i dnevnica, na koji način je za sebe pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 KM.

Sudsko vijeće ga je oslobodilo u dijelu optužbi za plate u iznosu od 50.990 KM, a osuđen je za tople obroke i službena putovanja u iznosu od 5.500 KM.

Began Muhić je kao kadar SDA od 2015. do 2018. godine bio generalni konzul BiH u Istanbulu za Republiku Tursku, Gruziju i Azerbejdžan.

U maju 2023. godine izabran je za gradonačelnika Živinica, na prijevremenim izborima koji su uslijedili nakon smrti Samira Kamenjakovića.

Također, u oktobru 2024. godine proglasio je pobjedu u utrci za četverogodišnji mandat na poziciji gradonačelnika Živinica.