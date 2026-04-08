Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STJEPAN DIDAK SVE ODUŠEVIO

Video / Svećenik koji je crkvenim zvonima slavio pobjedu BiH: Uradio sam to iz duše

Pojasnio je i kako on igra za reprezentaciju svećenika BiH i da svake godine idu na prvenstvo

Stjepan Didak. Avaz

Piše: Evelin Trako

8.4.2026

Na društvenim mrežama postao je viralan snimak iz Gradačca, kada su u trenutku proslave plasmana Zmajeva na Mundijal čula se crkvena zvona.

Iza svega je stajao sveštenik Stjepan Didak, koji je na taj način proslavio pobjedu fudbalera.

U trenutku kada smo došli u Gradačac, bilo je tačno 12 sati, pa su čula crkvena zvona, baš kao i te noći.

- Tu noć je reprezentacija BiH je igrala protiv Italije, to je bio moj način da se pokaže radost, da se osjete sreća i radost i da smo napakon nešto postigli. Greška je vraćati se u prošlost 30 godina, greška je vraćati se i jedan dan. Trebamo živjeti s onim što nam je Bog dao, u odnosu s Bogom i bližnjima. Ko nam je bolji nego naš komšija - rekao je.

Otkrio je kako svi zajedno žive u Gradačcu, oslonjeni su jedni na druge. Kaže da je dobio brojne poruke, čak i pisma. Pojasnio je i kako on igra za reprezentaciju svećenika BiH i da svake godine idu na prvenstvo.

Kompletnu ispovijest pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# GRADAČAC
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# STJEPAN DIDAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (25)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.