Radončić primio ambasadora Švicarske Gabriela Derighettija

Ekonomska saradnja dviju zemalja, politička i predizborna situacija u Bosni i Hercegovini, te planovi SBB-a, bile su neke od tema razgovara predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića i ambasadora Švicarske u Bosni i Hercegovini Gabriela Derighettija.

Poseban naglasak stavljen je na očekivanja ubrzanja EU integracija i Reformske agende, koja stoji kao veliki izazov pred vlastima Bosne i Hercegovine.

Potencirana je važnost da se politika okrene egzistencijalnim pitanjima građana, razvoju, izgradnji novih vrijednosti i boljeg života.