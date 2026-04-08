Preminula majka Nizame Hećimović: Ukopana je pored svoje kćerke

Slučaj ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu prije dvije i po godine potresao je kompletan region.

Nju je ubio monstrum Nermin Sulejmanović, sve je prenosio na društvenim mrežama, a onda je nastavio krvavi pir u kojem je ubio 23-godišnjeg Denisa Ondera, a onda pred kućom i njegovog oca Đengiza (55), a četiri metka sasuo je u Denisovu majku Harisu. Ona je, srećom, preživjela.

Za eventualne propuste u službi, odnosno kako je monstrum koji je ranije prijetio Nizami Hećimović, do danas niko nije odgovarao.

Ekipa "Avaza" boravila je danas u Gradačcu, a pored Nizaminog mezara, sada se i mezar njene majke. Ona je preminula prošle godine.

Nizamu niko nije zaboravio, pa se na njenom mezaru nalazi velika količina cvijeća.

Zijada nam je samo kratko rekla da joj je dodatno teško nakon smrti sestre i da joj je zbog toga teško išta pričati.