Mahir Mešalić otkrio gdje će se graditi tri plinske elektrane: Rok izgradnje bit će sedam godina

Mahir Mešalić komentarisao je današnje glasanje o prijedlogu izmjena Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji, ističući da predstavnici američkih investitora i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država nisu tražili da se u zakon unese ime kompanije koja će realizovati ovaj projekat.

- Pa evo, prije svega, mi smo bili direktno na sastanku kao Odbor za industriju, energetiku i rudarstvo sa američkim investitorima i sa predstavnicima američke ambasade. Dakle, ovo što stoji u zakonu, napisano ime firme i tako dalje kompanije koja će vršiti to, zaista, investitori iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i predstavnici ambasade, su zapravo nama jasno podcrtali da oni nisu to tražili u zakonu. Nažalost, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva na čelu sa ministrom Lakićem je smatralo da to treba tako uraditi, iako je jasno i studentu prve godine Pravnog fakulteta da je to pojedinačni akt, a ne opći akt - kazao je Mešalić.

Istakao je kako očekuje nove izmjene zakona, ukoliko se pokaže da postojeća rješenja nisu provodiva.

- Odnos prema Južnoj interkonekciji i ovako velikom projektu od milijardu i po eura, dakle najvećem investicionom projektu na Balkanu, žao mi je što Vlada Federacije ima ovakav odnos prema jednoj takvoj investiciji. Svjedoci smo da premijer nije tu, ministar finansija također, dakle oba dopremijera i čitava vlada, osim jednog resornog ministra koji je jedini prisutan na sjednici, što govori apsolutno sve o odnosu Trojke i HDZ-a prema ovom projektu - naveo je Mešalić.

Veliki broj nepoznanica

Dodao je da dodatnu zabrinutost izaziva veliki broj nepoznanica koje će biti definisane ugovorom, naglašavajući da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imati obavezu zaštite državne imovine na njenoj teritoriji.

- Razgovarali smo sa investitorima, održali sastanke. Ja ću vam samo reći onako kako je nama predstavljeno, da postoje bankovne garancije stranih banaka za ovu investiciju i to je informacija od ministra Lakića. Da postoje određene bankovne garancije - ja ih nisam vidio, nisam imao ni pravo da ih vidim jer sam opozicija, a ne vlast. Bitna nam je ova uloga parlamenta u vidu krajnje kontrole i nadzora nad investicijom. Što se tiče bankovnih garancija, govorio je gospodin Lakić da postoje bankovne garancije stranih banaka i investitor je rekao da ne traži bankovne garancije niti bilo kakvu investiciju od strane Vlade Federacije, odnosno ulaganja u ovaj projekat - rekao je Mešalić.

Plinske elektrane

Govoreći o rokovima, Mešalić je naveo da bi izgradnja cjevovoda trebala biti završena do 2028. godine, dok je za plinske elektrane predviđen rok od sedam godina od početka polaganja cijevi.

- Najmanje tri gasne elektrane, jedna sa sjedištem u Mostaru, jedna sa sjedištem u Kaknju i treća sa sjedištem u Tuzli - kazao je Mešalić.

Na kraju je poručio da je riječ o projektu od ključnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.