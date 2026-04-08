Predstavljena studija “Položaj žena u sektoru sigurnosti i odbrane u BiH“: Od 23.471 uposlenih samo 21 posto žena

U okviru inicijative “Žene i sigurnost? Prirodno, skroz!”, koju finansira Evropska unija, Centar za sigurnosne studije je danas u Sarajevu zvanično predstavio studiju “Položaj žena u sektoru sigurnosti i odbrane u BiH“.

Studija je zasnovana na empirijskom istraživanju u kojem je učestvovalo 25 institucija sektora sigurnosti i odbrane, sa svih nivoa vlasti u BiH, čineći je najsveobuhvatnijim prikazom te vrste u našoj zemlji.

U sektoru sigurnosti i odbrane u BiH, od ukupno 23.471 uposlenih u 25 analiziranih institucija, žene čine svega 21% i uglavnom su raspoređene na administrativnim funkcijama. Tri najmnogoljudnije institucije su na državnom nivou. Radi se o Oružanim snagama BiH (8.478 uposlenih), Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje BiH (2.338) te Granična policija BiH (2.029). U navedenih 25 institucija, prosječna popunjenost sistematizovanih radnih mjesta iznosi oko 75%, uz značajne razlike među institucijama. - To ukazuje na potrebu ozbiljnih sistemskih reformi u oblasti upravljanja ljudskim resursima, ukoliko donosioci odluka u ovoj zemlji brinu o funkciji sigurnosti te, samim time, i o blagostanju svih građana i građanki.

Analiza policijskog sektora, koja je obuhvatila 13 institucija, s ukupno 8.918 policijskih službenika, pokazuje da su žene zastupljene u ovom statusu s 11%. Njihova zastupljenost na rukovodećim policijskim pozicijama iznosi svega 4%, dok se najveći broj žena nalazi u najnižem policijskom činu – činu policajke - navode iz Centra za sigurnosne studije.

Slični trendovi zabilježeni su i u Oružanim snagama BiH, gdje žene čine 11% ukupno uposlenih. Kada se govori o statusu profesionalnih vojnih lica u Oružanim snagama BiH, od 7.895 njih, žene čine 10%. Njihovo učešće na komandnim i rukovodećim dužnostima iznosi 6%, a najveći broj žena nalazi se u najnižem činu - vojnikinje.

Provedeno istraživanje naglašava potrebu za prelaskom s deklarativne podrške rodnoj ravnopravnosti na konkretne i sistemske mjere. Preporuke uključuju unapređenje rodno osjetljivog upravljanja ljudskim resursima, uvođenje afirmativnih mjera pri zapošljavanju i napredovanju, kao i jačanje institucionalnog i parlamentarnog nadzora nad provedbom politika ravnopravnosti.