Blanuša: "Delegati SNSD-a i HDZ-a pokazali veliku neodgovornost prema građanima"

Predsjednik SDS-a, prof. dr Branko Blanuša, oštro je kritikovao delegate SNSD-a i HDZ-a, optužujući ih za neodgovornost prema građanima zbog bojkota sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Na sjednici se trebalo raspravljati o smanjenju ili privremenom ukidanju akciza na gorivo, što je opozicija ranije isticala kao ključnu mjeru za ublažavanje rasta cijena. Međutim, sjednica nije održana jer se delegati SNSD-a nisu pojavili, čime je onemogućen rad ovog tijela.

Blanuša je naglasio da su javni pozivi za usvajanje Zakona o akcizama, s ciljem smanjenja ili zamrzavanja cijena goriva, ostali bez odgovora, što direktno utiče na standard građana.

Upozorio je i na šire ekonomske posljedice, ističući da rast cijena goriva neminovno dovodi do poskupljenja drugih proizvoda, uključujući osnovne životne namirnice.

Posebno je kritikovao visoke plate delegata, naglasivši da se, uprkos tome, ne pojavljuju na sjednicama.

- Ne dolaze na posao, a primaju ogromne plate - poručio je Blanuša, pozivajući na veću odgovornost izabranih zvaničnika.