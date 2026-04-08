Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FEDERALNI ZASTUPNIK

Čavalić: Tuzlanski kanton nema ni kilometar brzog puta, ni autoputa, ni putnički željeznički saobraćaj, još samo struju da nam isključite

Danas na Parlamentu slušam da ne bi trebalo da ima ni plin - navodi Čavalić

Fena

D. H.

8.4.2026

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Admir Čavalić oglasio se povodom rasprava koje se vode u zakonodavnim institucijama, upozoravajući na, kako tvrdi, alarmantno stanje infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.

Čavalić je istakao da ovaj kanton, jedan od najnaseljenijih u Federaciji BiH, nema ni kilometar brzog puta, autoputa, niti razvijen putnički željeznički saobraćaj.

- Tuzlanski kanton nema ni kilometar brzog puta, ni autoputa, ni putnički željeznički saobraćaj. Danas na Parlamentu slušam da ne bi trebalo da ima ni plin. Još samo struju da nam isključite - poručio Čavalić.


# ADMIR ČAVALIĆ
# TUZLA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.