Čavalić: Tuzlanski kanton nema ni kilometar brzog puta, ni autoputa, ni putnički željeznički saobraćaj, još samo struju da nam isključite

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Admir Čavalić oglasio se povodom rasprava koje se vode u zakonodavnim institucijama, upozoravajući na, kako tvrdi, alarmantno stanje infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.

Čavalić je istakao da ovaj kanton, jedan od najnaseljenijih u Federaciji BiH, nema ni kilometar brzog puta, autoputa, niti razvijen putnički željeznički saobraćaj.

- Tuzlanski kanton nema ni kilometar brzog puta, ni autoputa, ni putnički željeznički saobraćaj. Danas na Parlamentu slušam da ne bi trebalo da ima ni plin. Još samo struju da nam isključite - poručio Čavalić.



