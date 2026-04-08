Vaskršnja poruka Hrizostoma: Umjesto ratova, voditi dijaloge, razgovore i tražiti diplomatska rješenja

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom uputio je vaskršnju poruku povodom predstojećeg praznika Hristovog vaskrsenja, naglašavajući značaj vjere, ali i snažan apel za mir u svijetu pogođenom sukobima, javlja Anadolu.

U obraćanju iz sjedišta Mitropolije dabrobosanske u Sarajevu, mitropolit je istakao da riječ Vaskrs predstavlja najveću tajnu koju je Gospod pripremio rodu ljudskom, ali je upozorio da je ovogodišnja praznična radost zasjenjena tragičnim događajima širom svijeta.

- Nažalost, i ove tragične 2026. godine, našu vaskršnju radost i naše praznično veselje pomutiše tužni i tragični događaji na Bliskom i Srednjem istoku. Stravični događaji u Iranu, u Izraelu i arapskim zemljama Bliskog istoka, rastužiše svijet i baciše ga u beznađe, u nesagledive posljedice - rekao je mitropolit.

Poručio je da je "tužno i pretužno gledati sveti grad Jerusalem kako ove godine, kao nikada u historiji, izgleda pusto i sablasno".

- Prevelika tragedija, kao i prije 2.000 godina, odvija se voljom moćnika ovoga svijeta nad Jerusalemom, nad cijelom Palestinom. Molimo se Bogu da on sam umilji ovaj svijet, da mu podari mir preko razumnih ljudi, političara, odnosno, onih koji neće zloupotrijebiti volju svog naroda, već će u njihovo ime činiti dobro svuda i na svakom mjestu - rekao je mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

Naglasio je da je "proklet svaki koji zloupotrebljava Božiji dar upravljanja i vladanja narodom, odnosno narodima".

Osudio je "nasilje nad narodima, a posebno osuđujemo državni terorizam", apelujući "da se umjesto ratova vode dijalozi, razgovori i traže diplomatska rješenja svih svjetskih problema".

- Bog od nas očekuje da, prije svega u njegovo ime, poštujemo i ljubimo svakog čovjeka ma ko on i kakav bio - rekao je u poruci u kojoj je istakao i važnost međusobnog poštovanja među ljudima i religijama, pozivajući na očuvanje svetih mjesta i osudu njihovog uništavanja, bez obzira na vjersku ili kulturnu pripadnost.

- Žalimo zbog uništavanja svetih i zavjetnih mjesta drugih religija, naroda i civilizacija. Cijenimo njihovu historiju i osuđujemo njihovo skrnavljenje i uništenje - naglasio je mitropolit.

Govoreći o stradanju civila, posebno žena i djece, mitropolit je naglasio da takve tragedije duboko pogađaju vjernike, te je uputio molitvu za mir i spasenje svijeta.

- Tuga i žalost zbog stradanja nevinih ljudi, žena i djece, razdiru naše hrišćanske emocije. Molimo se Bogu za mir svijeta i spasenje istog - dodao je mitropolit.

Ovom prilikom je poželio sretan i blagoslovljen Vaskrs svim vjernicima uz tradicionalni pozdrav "Hristos vaskrese - vaistinu vaskrese".

Prema kršćanskom vjerovanju, Isus Hrist je vaskrsao trećeg dana nakon smrti, te ovim praznikom slavi se pobjeda života nad smrću. Vaskrs nastupa 12. aprila ove godine, a obilježava se tri dana, a čestita se riječima "Hristos vaskrse - vaistinu vaskrse".