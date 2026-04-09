Safvet-beg Bašagić: 92. godišnjica smrti prvog bošnjačkog doktora nauka

Na današnji dan 1934. godine, preminuo je Safvet-beg Bašagić, jedna od najznačajnijih i najmarkantnijih bosanskohercegovačkih ličnosti, pisac, prosvjetitelj, političar, začetnik moderne bh. književnosti, a sahranjen je među našim velikanima u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu. Safvet-begova dženaza bila je jedna od najveličanstvenijih ikada održanih u sarajevskoj čaršiji, koja je samo rijetkim pojedincima odavala takvu počast. Dženazi je prisustvovalo više od pet hiljada ljudi, među kojima gotovo svi značajniji ljudi iz kulturnog i javnog života u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Bašagić je bio prvi bošnjački doktor nauka i začetnik bošnjačke književne, kulturne i društvene historiografije, te bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. stoljeća. Ovaj pjesnik, historičar, dramski pisac, prevodilac, političar i intelektualac, prvi savremeni orijentalist i osmanist 20. stoljeća, bio je i predsjednik Bosanskog sabora. Također, Bašagić je jedan od utemeljitelja i prvi predsjednik društva „Gajret“ koje je preteča i pravni prethodnik današnje Bošnjačke zajednice kulture.
Begovsko porijeklo
Rođen je 6. maja 1870. godine u Nevesinju. Po majci Almasa-hanumi bio je unuk Derviš-paše (Dedage), a praunuk Smail-age Čengića, pa je Safvet-beg i s očeve (Ibrahim-beg) i s majčine strane potomak starih begovskih porodica istočne Hercegovine. Osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Konjicu, a u Sarajevo se doselio 1882. godine, gdje je završio ruždiju i potom gimnaziju. Od 1895. do 1899. studirao je na Bečkom univerzitetu orijentalne jezike, arapski i perzijski jezik.
Bašagić je doktorirao orijentalne jezike i historiju islama u Beču 1910. godine, kada je i izabran za zastupnika u Bosanskom saboru. Odmah poslije smrti Ali-bega Firdusa imenovan je za predsjednika Bosanskog sabora. Nakon Prvog svjetskog rata, od 1919. godine radio je kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu sve do 1927., kada je penzionisan.
Mirza Safvet
Poeziju je Bašagić počeo pisati još kao učenik gimnazije, a tokom studiranja u Beču priredio je za štampu prvu zbirku pjesama “Trofanda iz hercegovačke dubrave”, kada je počeo pisati i prve naučne radove te prikupljati građu za historiju Bosne. Odmah po sticanju diplome počeo je raditi kao profesor u Velikoj gimnaziji u Sarajevu, te zajedno s književnicima Edhemom Mulabdićem i Osmanom Nuri Hadžićem, 1. maja 1900., pokrenuo list “Behar”. Godine 1903., osnovao je društva “Gajret, “El-Kamer”, “Muslimanski klub”, a 1907. godine pokrenuo je list “Ogledao”.
Safvet-beg je pisao pod pseudonimom Mirza Safvet. Tipičan je pjesnik bosansko-begovskog ponosa, koji svojom punoćom izbija naročito u dramskim spjevovima „Abdullah-paša“ i „Boj pod Ozijom“, a tako i u dramama, a jednu dramu je i naslovio „Bosanski ponos“. Njegove pjesme su jednostavne formom, ali bogate sadržajem, jer u njima Bašagić opijeva boli i stradanja, život i užitke naroda u Bosni i Hercegovini razapetog na velikoj raskrsnici Istoka i Zapada.
Godine 1900., izdao je „Kratku uputu u prošlost Bosne od 1463. do 1850.“, koja je do pojave knjige „Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana“ historičara Muhameda Hadžijahića, bila standard proučavanja historije muslimana.
Preveo “Rubaije”
Osim navedenih, značajna su mu i djela: “Najstariji ferman begova Čengića”, “Misli i čuvstva: (nove pjesme)”, “Gazi Husrev-beg (U spomen četiristogodišnjice dolaska u Bosnu)”, “Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti”, “Izabrane pjesme”, “Opis orijentalnih rukopisa moje biblioteke”, “Najstarija Turska vijest o Kosovskom boju”, “Mevlud. Po muteber ćitabima spjevao”... Bavio se i prevođenjem pa je, između ostalog, preveo “Rubaije” perzijskog pjesnika i naučnika Omera Hajama (Khayyam).
Posljednje Safvet-begovo djelo je „Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u turskoj carevini“, u izdanju Matice hrvatske, 1931. godine, koje je svojevrsna nadopuna „Kratkoj uputi u prošlost Bosne od 1463. do 1850.“ i „Bošnjacima i Hercegovcima u islamskoj književnosti“.
Bašagićeva kolekcija islamskih rukopisa i starih knjiga, koja je u posjedu Univerzitetske biblioteke u Bratislavi, dio je UNESCO-ovog programa “Memory of the World Programme”.
BH Pošta izdala je, 2014. godine, markicu s likom našeg velikana koji je ostavio neizbrisiv pečat u historiji Bosne i Hercegovine i svog naroda za čiji se napredak borio i srcem i znanjem.
Rodna kuća u Nevesinju
Sve popularnija među posjetiocima, autentična stara bosanska kuća, kaldrma u avliji i stara česma ono je što vas dočeka kada dođete posjetiti rodnu kuću Safvet-bega Bašagića u Nevesinju. Smještena je uz Carevu džamiju (sultana Bajazida Velije) u uličici stotinjak metara iznad tog vjerskog objekta. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, 2005. godine, proglasila je Bašagićevu rodnu kuću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Umro pisac Fransoa Rable, najznačajnija ličnost francuske renesanse
1553. - Umro pisac Fransoa Rable (Francois Rabelais), najznačajnija ličnost francuske renesanse, humanist čiji je osnovni stav pantagruelizam - ljubav prema punom životu, duhovnom i tjelesnom. Pisao je virtuozno, s ogromnim jezičkim bogatstvom. Rano je stupio u kaluđerski red da bi mogao mirno da studira, ali se sukobio sa starješinama zbog učenja grčkog jezika, što je tada sprečavala Sorbona. Napustio je manastir, završio medicinu u Monpeljeu i postao ljekar u Lionu. Knjige su mu zabranjivane, pa je često mijenjao mjesto boravka. Glavna djela: satirično-bufonski romani "Gargantua" (jedna knjiga) i "Pantagruel" (četiri knjige) - objavljivana su u velikim razmacima. U priči o neobičnoj historiji kraljevske porodice divova, začinjenoj šaljivim i slobodnim pričama, "masnim" dosjetkama i kalamburima, izrazio je ideje pravde, dobrote, čovječnosti, kulture i tolerancije.
1588. - Preminuo italijanski slikar Paolo Veroneze (Veronese), jedan od najznačajnijih predstavnika venecijanskog slikarstva. Bio je majstor kolorita, dinamičnih kompozicija, svjetla, gesta, prostora, slikar gozbi, skupocjenih tkanina, veličanstvenih interijera i eksterijera, renesansnog ambijenta u koji je prenosio biblijske i mitološke teme. Obrađivao je teme iz kršćanstva i antičke mitologije, slavio bogatstvo i moć Venecijanske republike.
Frensis Bekon: 400. godišnjica smrti utemeljitelja modernog materijalizma
1626. - Umro engleski filozof i državnik Frensis Bekon (Francis Bacon), utemeljitelj modernog materijalizma u filozofiji. Suprotstavljajući se neplodnosti skolastičkog mišljenja, izgradio je opći plan za obnovu nauke. Utjecao je na francuske enciklopediste 18. vijeka i njemu je posvećena velika "Francuska enciklopedija". Bekonova klasifikacija i kritika idola (zabluda) smatra se prvom kritikom ideologije. Formulirao je dva principa značajna za shvatanje svrhe i zadatka modernih nauka: pravo znanje je znanje uzroka i unapređivanje znanja je jačanje čovjekove moći nad prirodom. Označio je eksperiment kao najviši princip naučnog mišljenja i razradio induktivnu metodu otkrivanja istine. Prema njegovim načelima, u Engleskoj je 1662. osnovano "Učeno društvo", čime je promovirana Bekonova zamisao da se ljudski napredak i blagostanje mogu ostvariti, ne samo reformom društva već i napretkom nauke. U vrijeme vladavine kralja Džejmsa Stjuarta I (James Stuart) bio je lord kancelar, od 1618. do 1621. godine. Najpoznatija Bekonova djela su: "Unapređenje nauke", "Novi organon", "Nova Atlantida" i "Eseji ili savjeti etički i politički".
1821. - Rođen francuski pisac Šarl Pjer Bodler (Charles Pierre Baudelaire), jedan od najvećih lirskih pjesnika 19. vijeka. Njegova poezija je izraz bijede, očajanja i korupcije civilizacije, govori o čovjeku neprekidno raspinjanom između dobra i zla. Uz kapitalnu zbirku pjesama "Cvijeće zla", koju mnogi kritičari smatraju najvećim lirskim događajem 19. vijeka, objavio je prozno djelo "Vještački raj".
1933. - Slavni francuski filmski glumac Žan Pol Belmondo (Jean-Paul Belmondo), nosilac glavnih uloga u gotovo svim važnijim filmovima francuskog "novog talasa" šezdesetih godina 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Kasnije je nastupao u velikom broju avanturističkih filmova, postavši ljubimac najšire publike. Filmovi: "Budi lijepa i šuti", "Do posljednjeg daha", "Ljubav", "Žena je žena", "Leon Moren, svećenik", "Moderato kantabile", "Pare na sunce", "Čovjek iz Rija", "Ludi Pjero", "Gori li Pariz?", "Lopov", "Sirena s Misisipija", "Borsalino", "Staviski", "Strah nad gradom", "Životinja", "Sretan Uskrs".
1948. - Rođena Radojka Šverko, hrvatska pjevačica. Poznata je po raskošnom volumenu glasa i zapaženim nastupima na brojnim festivalima (Splitski festival, Zagrebfest, Vaš šlager sezone, Melodije Istre i Kvarnera). Nastupala je i osvajala nagrade u Tokiju, Los Anđelesu, Madridu, Seulu, Atini, Porto Riku, Karakasu, Bratislavi, Firenci, Rio de Žaneiru itd. Na tim festivalima, između ostalih, pobijedila je i Dejvida Bouvija (David Bowie). U svom šou na španskoj televiziji, koji je režirao Valerio Lazarov, ugostila je Hulija Iglezijasa (Julio Iglesias), a i sama je gostovala u emisijama televizija iz zemalja širom svijeta (Bugarska, Češka, Poljska, Irska, Malta, Austrija, Njemačka, Grčka, Rumunija...).
1955. - Rođen Milutin Mima Karadžić, crnogorski glumac i producent. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Ostvario je veliki broj uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Iako je imao nekoliko zapaženih uloga u igranim filmovima, proslavio se ulogama u TV serijama poput „Mješoviti brak“, „Budva na pjenu od mora“... Osnivač je produkcijske kuće MM Production u Budvi.
1959. - Umro američki arhitekt Frenk Lojd Rajt (Frank Lloyd Wright), jedan od tvoraca moderne funkcionalne arhitekture. Prvi je u SAD upotrijebio armirani beton i industrijski građevinski materijal i snažno je utjecao na savremenu arhitekturu. Konstruirao je niz građevina, uključujući Gugenhajmov muzej u Njujorku i hotel "Imperijal" u Tokiju.
2021. - Preminuo Princ Filip, vojvoda od Edinburga, punim imenom princ Filip od Grčke i Danske (Prince Philip of Greece and Denmark), muž najdugovječnije britanske kraljice Elizabete II.