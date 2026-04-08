DF podržao muftiju Dedovića: Evo šta hitno traže od gradske vlasti

Gradski odbor Demokratske fronte Mostar pružio je punu podršku inicijativi muftije Dedovića i svim naporima usmjerenim na zaustavljanje nelegalne gradnje u gradu. Stranačka organizacija je istovremeno pozvala na hitno donošenje novog prostornog plana, naglašavajući da je aktuelni plan na snazi više od 30 godina.

Gradski odbor Demokratske fronte Mostar u potpunosti je stao uz inicijativu muftije Dedovića, kao i uz sve druge institucije i pojedince koji traže preispitivanje zakonitosti društvenih, vjerskih i drugih objekata u Mostaru. Iz stranačke organizacije poručili su da već godinama upozoravaju na haos u oblasti građenja.

DF Mostar je naveo: "Godinama ukazujemo da je u Mostaru na sceni nered u pogledu građenja te da prostorno planiranje aktuelna vlast nije stavila u funkciju građana nego pojedinih interesnih i političkih grupa."

Demokratska fronta Mostar izrazila je zadovoljstvo što problem nelegalne gradnje svakim danom prepoznaje sve više pojedinaca i institucija te poručila da očekuje da će se uskoro ozbiljno pristupiti njegovom rješavanju.

Iz mostarskog odbora posebno su naglasili potrebu za hitnim donošenjem novog prostornog plana. Aktuelni plan na snazi je više od 30 godina, dok brojni regulacioni planovi do danas nisu doneseni.