Narko boss nas neće uplašiti da pišemo o njegovoj najnovijoj pljački od 200 miliona KM!

U sinoćnoj emisiji “Plenum” na FTV, razobličeni ministar vanjskih poslova Dino Konaković je pozvao građane da dođu pred toranj Avaza, jer je ova privatna firma prodala svoju Alfu TV Pink grupaciji, koja je u Federaciji prisutna više od 25 godina i puno je pomogla u političkoj promociji Konakovića prije nekoliko godina. On to, naravno, sada prešućuje.

Zamjenom teza, od zatvora uplašeni Konaković, našim je novinarima i medijskoj kući histerično pokušao da podvali, ni manje ni više, nego podršku genocidu!?

Ko krade, taj i laže. Džaba Konakoviću, ratnom košarkašu u Rumuniji, lažne patriotske tirade.

Istrage POSKOK-a zbog njegove eklatantne zloupotrebe 600.000 KM i istrage Tužilaštva BiH zbog saradnje s narko kartelom Dino i Tito napreduju, a sada se otvara i nova zbog pokušaja krađe nevjerovatnih 200 miliona KM novca dioničara BH Telecoma!

Tu pljačku je zaustavio i javno otkrio premijer Nermin Nikšić, a novinari “Dnevnog avaza” samo su je medijski prezentirali i dodatno dokumentovali.

Naši novinari su postavili i postavljat će nezgodna pitanja: zašto je upravo Konakovićevim presudnim glasom za zgradu od 30 miliona dato čak 100 miliona KM, kumu Milorada Dodika?

Zašto su biznismenu Pavloviću iz Foče za bijednih 20 miliona KM poklonjene mega kompanije Koksara i Željezara iz Zenice, zbog čega će više od 5.000 Bošnjaka ostati bez posla i naći se na ulici?

To si ti Dino sve lično znao i podržao!

Da li je “Avaz” kriv za korupciju u GRAS-u, koja je dovela do gubitka jednog mladog života i sakaćenja jednog djeteta ili Konakovićeva vlast, koja je izbjegla čak i političku minimalnu odgovornost?

Da li je “Avaz” kriv, ili Konaković koji o tome šuti, ko iz vlasti krije vlasnika kamenoloma zbog kojeg je ubijeno 20 ljudi u Jablanici?

Je li “Avaz” kriv što je prodao svoju mini televiziju i unio novac od 400.000 KM u kompaniju i BiH, ili ste vi lažne patriote, koji ste upravo ovih dana poklonili pet miliona KM budžetskog novca “omrznutoj” televiziji Herceg Bosne?

Je li “Avaz” kriv zbog divljanja cijena i pljačku građana u trgovinama?

Zato se Konaković treba bojati demonstracija i nezadovoljnog naroda, a ne mi, odnosno “Dnevni avaz”, koji radi svoj odgovorni antikorupcijski posao.

Kompanija “Avaz” je slobodni medij i podnijet će krivičnu prijavu protiv šefa raspadnutog NiP-a i MIP-a, zbog zloupotrebe javne funkcije i poziva na linč najveće medijske kuće u BiH, ugrožavanja lične imovine i fizičke sigurnosti uposlenih novinara i drugog osoblja.

Pritisak na neovisne medije i njihovu imovinu je neviđeni kriminalni akt propalog, ali po zakonu odgovornog, funkcionera. O tome će biti upoznati i svi relevantni međunarodni faktori u BiH i inozemstvu.

Da ne bude zabune: lokalni mafijaš u ministarskoj fotelji neće nas nikada moći ni najmanje uplašiti svojim prljavim uvredama i fizičkim prijetnjama objektu i ljudima.

Nastavit ćemo da s jednako strasti i istine objavljujemo sve što znamo našim cijenjenim čitateljima i narodu.

A, Konakoviću,

slobode medija, slobode privatnog biznisa i inicijative, ali i pravne države, ima mnogo više nego što tvoja uspaničena glava može da zamisli.

Influenseru i politička karikaturo, ne plaši nas narodom.

Ti i tvoja vlast je ta koja se treba bojati opljačkanih, osiromašenih, obespravljenih i od vlasti odbačenih i pokradenih građana i radnika.