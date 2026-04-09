Zbog velikog oštećenja zatvorena magistralna cesta Tuzla-Bijeljina

Zbog velikog oštećenja, za saobraćaj svih vozila zatvorena je magistralna cesta Tuzla-Bijeljina (na Banj Brdu).

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) saobraća se usporeno-jednom trakom.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Radovi na putu

Zbog radova na asfaltiranju regionalne ceste R-443 Resnik-Kreševo saobraćaj je obustavljen u vremenu od 05:00 do 20:00 sati. Za vrijeme obustave alternativni pravac je regionalna cesta R-443a Kreševo-Lepenica.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i A-1 Sarajevo zapad-Lepenica je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, zbog izvođenja neophodnih radova.

Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab na autocesti A-1, zatvorena je dionica Lepenica-Tarčin. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-lijevom stranom autoceste.

Zbog planiranih radova na donjem dijelu konstrukcije mosta Hercegovina, na dionici A-1 Počitelj-Bijača, saobraća se usporeno, samo preticajnom trakom.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je u jutrošnjem izvještaju BIHAMK-a.