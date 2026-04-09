Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLAGDAN LJUBAVI I RADOSTI

Reis Kavazović čestitao Vaskrs: "Mi muslimani dijelimo radost vašeg velikog blagdana"

Šaljem moje iskrene čestitke ovim radosnim povodom, Vama i Vašim vjernicima

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović. MINA

A. O.

9.4.2026

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je čestitku mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu povodom Vaskrsa.

Njegovu čestitku prenosimo u cijelosti:

- U ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u svoje lično želim da veliki pravoslavni blagdan Vaskrs, blagdan ljubavi i radosti, vjernici pravoslavne vjere proslave u miru, sa svojim najbližim u krugu porodice, prijatelja i komšija.

Mi muslimani u Bosni i Hercegovini, s vama, kao i sa našim susjedima katolicima, dijelimo radost vašeg velikog blagdana, kao što smo to činili stoljećima dijeleći zajedničku domovinu i oslanjajući se jedni na druge kao dobre komšije.

Uz molitve Uzvišenom Bogu da nam pomogne da čuvamo slobodu i mir, da zajedno živimo u blagostanju, šaljem moje iskrene čestitke ovim radosnim povodom, Vama i Vašim vjernicima".

# ČESTITKA
# VASKRS
# HUSEIN-EF. KAVAZOVIĆ
# REISU-L-ULEMA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI HUSEIN-EF. KAVAZOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.