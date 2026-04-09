Avion Trampovog sina jutros ponovo bio u Banjoj Luci: Šta je radio dva dana nakon posjete?

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Džunior prije dva dana je bio u Banjoj Luci, a njegov avion je jutros ponovo bio u tom gradu nakon čega se zaputio za Palm Bič (Palm Beach).

Sudeći prema informacijama s Flight Radara, avion kojim leti Trampov sin je i jutros, nešto prije šest sati, bio na aerodromu u Banjoj Luci.

On je u Banju Luku došao iz Beograda, a u Beograd je došao iz Astane, gdje je otišao nakon posjete Banjoj Luci.

Prema redu letenja njegovog aviona, on je 7. aprila poslijepodne odletio u glavni grad Kazahstana, a 9. aprila u 2:00 ujutro je iz tog grada krenuo za Beograd gdje se zadržao sat vremena, zatim je iz Beograda došao u Banju Luku, gdje se također zadržao otprilike sat vremena te krenuo za Vest Palm Bič (West Palm Beach).

Nije poznato zbog čega je Tramp Džunior jutros svraćao u Banju Luku i Beograd, s obzirom na to da je kerozin moguće nasuti na bilo kojem aerodromu.

Trampov sin je, inače, utorak proveo u Banjoj Luci, gdje je prisustvovao panelu u Banskom Dvoru na kojem su bili političari i poljoprivrednici iz RS-a.