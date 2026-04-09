Kako se Konaković prije nekoliko mjeseci šlihtao "Avazu": Bili smo mu "moralni kompas" i "dignitet profesije"

Drugačiju sudbinu nije mogao izbjeći ni „Avaz“. Naime, dok mu je odgovaralo naše izvještavanje, Konaković je bez imalo sustezanja „Dnevni avaz“ javno hvalio kao stub profesionalizma.

- Da budem potpuno otvoren, kao neko ko je i lično s vašom novinom, vašom kućom nekada imao odlične, fantastične odnose, nekada se nismo slagali, vi zaslužujete svaki respekt za činjenicu da ste toliko godina u medijskom prostoru opstali, da ste zadržali dignitet bavljenja ovom profesijom. Da ste jedna od kuća koja uz teške uslove, a siguran sam često i političke pritiske niste izgubili moralni kompas i jedna ste od najznačajnijih medijskih kompanija i kuća na prostorima našeg regiona, ne samo BiH. Želim Vam svu sreću da nastavite ovaj svoj teški posao sa sedam kora, taj vaš novinarski hljeb i želim vam da dugo trajete i da budete korektor nekih pojava u bh. društvu, kako god to neko doživljavao, pa i ja lično, slagao se ili ne, ostanite na putu kojim Avaz putuje već tri decenije - rekao je Konaković – govorio je prije svega godinu i po Konaković o „Avazu“.