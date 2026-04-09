Kako se Konaković prije nekoliko mjeseci šlihtao "Avazu": Bili smo mu "moralni kompas" i "dignitet profesije"

Ako iko u Bosni i Hercegovini demonstrira kako izgleda politička nedosljednost u praksi, onda je to Elmedin Konaković.
MINISTAR O GODIŠNJICI
NAPAD NA MEDIJE
Želim Vam svu sreću da nastavite ovaj svoj teški posao sa sedam kora, taj vaš novinarski hljeb i želim vam da dugo trajete i da budete korektor nekih pojava u bh. društvu, kako god to neko doživljavao, pa i ja lično, slagao se ili ne, ostanite na putu kojim Avaz putuje već tri decenije
Konaković. Screenshot
Ako iko u Bosni i Hercegovini demonstrira kako izgleda politička nedosljednost u praksi, onda je to Elmedin Konaković.
Drugačiju sudbinu nije mogao izbjeći ni „Avaz“. Naime, dok mu je odgovaralo naše izvještavanje, Konaković je bez imalo sustezanja „Dnevni avaz“ javno hvalio kao stub profesionalizma.
- Da budem potpuno otvoren, kao neko ko je i lično s vašom novinom, vašom kućom nekada imao odlične, fantastične odnose, nekada se nismo slagali, vi zaslužujete svaki respekt za činjenicu da ste toliko godina u medijskom prostoru opstali, da ste zadržali dignitet bavljenja ovom profesijom. Da ste jedna od kuća koja uz teške uslove, a siguran sam često i političke pritiske niste izgubili moralni kompas i jedna ste od najznačajnijih medijskih kompanija i kuća na prostorima našeg regiona, ne samo BiH. Želim Vam svu sreću da nastavite ovaj svoj teški posao sa sedam kora, taj vaš novinarski hljeb i želim vam da dugo trajete i da budete korektor nekih pojava u bh. društvu, kako god to neko doživljavao, pa i ja lično, slagao se ili ne, ostanite na putu kojim Avaz putuje već tri decenije - rekao je Konaković – govorio je prije svega godinu i po Konaković o „Avazu“.
Šta se promijenilo u međuvremenu? Pa, pored kritika na njegovo ridikuliziranje pozicije ministra vanjskih poslova, uhvatili smo ga s prstima u pekmezu.
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
VJERUJU U TRADICIJU
PRAVOSNAŽNA ODLUKA
SVJETSKO PRVENSTVO