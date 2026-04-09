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KAPETAN TEO

Sin heroja Čedomira Domuza objavio video: "Evo jedna, specijalno za Vukana"

Navijaj ti za koga hoćeš, ali nemoj zaboraviti odakle si i čiji pasoš nosiš, poručio Domuz

Nebojša Vukanović i Teo Domuz. Facebook

M. P.

9.4.2026

Nebojši Vukanoviću prvo su smetale zastave s ljiljanima, a danas je, 9. aprila, na BHRT-u, gostujući kod Zvonka Komšića, kazao kako nije da se on ne raduje uspjesima BiH, ali navija za Srbiju, jer "ne mogu se voljeti dvije žene". 

Kad ga je kolega Komšić pitao 'pa što se onda ne kandidujete za Predsjedništvo Srbije', uslijedio je potpuni verbalni haos, nakon čega je 'ugašen' iz programa.

Uslijedio je niz reakcija, a zanimljiv komentar, koji je naišao na oduševljenje mnogih, uputio mu je nakon emisije Teo Domuz, sin legendarnog heroja Čedomira Domuza.

- Nebojša. Vukane. Evo jedna specijalno za tebe od svih koji nas ovu zemlju doživljavamo kao svoju. Volimo je i navijamo za nju", poručio je uz video, pa pustio pjesmu.

- Navijaj ti za koga hoćeš, ali nemoj zaboraviti odakle si i čiji pasoš nosiš - poručio je Domuz Vukanoviću.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# TEO DOMUZ
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