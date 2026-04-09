Da li će Forto održati riječ za Šćepan Polje: Još nema početka radova na najkritičnijoj dionici u BiH

Dionica Foča – Šćepan Polje godinama važi za jednu od najkritičnijih saobraćajnica u zemlji, uprkos činjenici da predstavlja ključnu vezu na pravcu Sarajevo – Podgorica. Još nema ni naznaka kada bi mogla početi izgradnja najskupljih dvanaest kilometara asfalta na magistralnom putu M-18, koji povezuje glavne gradove Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Iako je Vlada Republike Srpske ovaj projekt najavljivala više od decenije, istovremeno je zapostavljala održavanje postojeće ceste, ostavljajući je u sve lošijem stanju. Prije nekoliko dana ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto najavio je da radovi na mostu Šćepan Polje počinju prije ljeta. Podsjećanja radi, u septembru prošle godine Forto je kazao kako „očekuje da se na proljeće zakopa prva lopata na projektu mosta i pristupne ceste, a nedugo zatim, u proljeće, da se zakopa prva lopata na dodatnih 13 kilometara, za koje je obezbijeđeno finansiranje Svjetske banke“. Proljeće je uveliko tu, kao što znamo prije ljeta je, a ništa se ne dešava. Nijedna lopata još nije zakopana i nema naznaka kada bi radovi mogli početi. Kočničar razvoja - Taj put je veliki kočničar razvoja ovog kraja. Kada se pridoda problem s putem Foče i Sarajeva to stvarno otežava život i komunikacije ovdje. Ovaj kraj je dosta orijentisan na turizam, kako o pitanju smještaja, tako i kao tranzitna destinacija. Sve to stvara lošu sliku o ovom dijelu Crne Gore, ali i Foče – kazao je za „Avaz“ Ivan Doderović, direktor Parka prirode “Piva” sa sjedištem u Plužinama, crnogorskoj opštini koja graniči s Fočom.

Most Šćepan Polje plaši vozače . Facebook Most Šćepan Polje plaši vozače . Facebook

Od nedavno je zatvoren i put na relaciji Sarajevo – Foča, što dodatno otežava putovanje i komunikaciju prema ovom dijelu BiH, ali i dalje prema Crnoj Gori, međutim, nadležne očigledno nije briga. - Predstavnici vlasti u Foči trebaju da se zapitaju zašto je ovaj kraj ostao zaboravljen od državne vlasti. To je njihov problem koji se reflektuje i na nas – kazao je Doderović. Decenije nemara Decenije nemara za putnu infrastrukturu u ovom dijelu naše zemlje došle su na naplatu kroz turizam i privredu, kako u našoj zemlji, tako i u susjednoj Crnoj Gori. Uz samu granicu s Crnom Gorom nalaze se brojni rafting centri koji su ocijenjeni kao jedni od najboljih u Evropi i koji iz sezone u sezonu privlače kako domaće, tako i strane turiste. Međutim, kada jednom dođu putem koji vodi do njih, pitanje je koliko se vraćaju. - Nevjerovatno je da niko ne obraća pažnju na to i ne preduzima nikakve korake. Foča nam je komšija i znamo koliko potencijala imaju što se tiče turizma i koliko je rafting popuran – kazao je direktor Parka „Piva“.

Doderović: Nismo se nadali . Facebook Doderović: Nismo se nadali . Facebook