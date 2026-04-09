Dom naroda pod stalnom blokadom SNSD-a: Besprizorna paraliza države i zakona na vrhuncu

Sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine tokom ovog mandata, nakon rušenja kvoruma, prekinute su više od 15 puta. I posljednja je otkazana čim je sazvana, jer je zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obavijestio da se delegati SNSD-a neće pojaviti na sjednici, zato što je ranije traženo da se sjednice ne zakazuju u sedmicama velikih kršćanskih praznika. Kadrovi odlaze Ključni zakoni za nastavak evropskog puta BiH, ali i desetine drugih akata mjesecima čekaju na usvajanje. Pored ostalih, danas su trebale biti razmatrane i dopune Zakona o akcizama, koje bi omogućile privremeno smanjenje ili ukidanje akciza, kao i izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, za koje je direktno zainteresirano gotovo 23.000 uposlenih u državnim institucijama.

Kahrimanović: Udar na moral . Facebook Kahrimanović: Udar na moral . Facebook

- Zaposleni u SIPA-i izražavaju ogorčenje zbog kontinuirane neodgovornosti izabranih zvaničnika, koji svojim nedolaskom blokiraju rad institucija, dok istovremeno uredno primaju plaću. U situaciji kada službenici svakodnevno izvršavaju svoje obaveze bez mogućnosti izostanka, ovakav odnos predstavlja ozbiljan udar na moral i osjećaj pravednosti. Posebno zabrinjava što se to dešava u vremenu kad sve veći broj kvalitetnih kadrova napušta institucije zbog lošeg statusa, dok nova ekonomska i sigurnosna kriza dodatno prijeti. Ovakvo ponašanje dodatno ubrzava nepovjerenje i odlazak ljudi iz državnih službi – kazao je za “Avaz” Edin Kahrimanović, predsjednik Sindikata SIPA-e. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Samir Forić kaže da je praksa blokada u Domu naroda PSBiH već prerasla u obrazac političkog djelovanja. Stalni akter je SNSD, a bez obzira koji mehanizmi bili korišteni – izostanak, napuštanje sjednica, izlazak iz sale tokom rasprave ili odbijanje dnevnog reda i korištenje proceduralnih intervencija, ishod je uvijek negativan u smislu usvajanja zakona i odluka važnih za funkcioniranje države.

Forić: Politički obrazac . Foto: TVSA Forić: Politički obrazac . Foto: TVSA

- To blokadu čini instrumentom negativne moći, koji proizvodi štetne posljedice za državu i građane. Perfidnost korištenja takvog instrumenta je u tome što se, usvajanjem zakona i odluka u Predstavničkom domu PSBiH, signalizira unutrašnja funkcionalnost vladajuće koalicije, čime akteri stvaraju privid političke odgovornosti prema građanima, ali i međunarodnim akterima kao što je EU, posebno u vezi s Planom rasta – kaže profesor Forić. Niko nije imun Komunikolog Mladen Bubonjić ocjenjuje da je institucionalni okvir u BiH takav da je sasvim jednostavno blokirati rad. To politički predstavnici u Domu naroda itekako koriste.

Bubonjić: Modusi za blokadu . Facebook Bubonjić: Modusi za blokadu . Facebook