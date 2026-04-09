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POLITIKA

Šmit i Čović razgovarali o evropskim integracijama i uvođenju izbornih tehnologija

Razgovarano o reformama i evropskom putu

Kristijan Šmit i Dragan Čović. Platforma X

B. A.

9.4.2026

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem, a razgovarali su o više aktuelnih tema.

Fokus sastanka bio je na radu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, procesu evropskih integracija i uvođenju izbornih tehnologija. Iz Ureda visokog predstavnika saopćeno je da je naglasak stavljen na političku situaciju i zakonodavne procese koji su važni za napredak prema Evropskoj uniji, kao i na predstojećim izborima.

Podsjećamo, rad Doma naroda već mjesecima je blokiran od strane SNSD i HDZ BiH, što direktno utiče na funkcionisanje državnog parlamenta.

Šmit je nakon sastanka poručio da stabilnost Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu mora biti prioritet, te da je za jačanje položaja građana potrebna saradnja svih nivoa vlasti.

Sastanku je prisustvovala i Darijana Filipović iz Čovićeve delegacije, dok se Čović oglasio i putem platforme X, ističući da su u fokusu bili funkcionalne institucije, EU reforme, energetska diverzifikacija i pitanje državne imovine.

Za razliku od njega, Šmit u svom obraćanju nije spomenuo pitanje ravnopravnosti Hrvata kao temu razgovora.

# DRAGAN ČOVIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
# PARLAMENT BIH
# POLITIKA
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