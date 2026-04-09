Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Mijatović za "Avaz" nakon Vukanovićevog nastupa na BHRT-u: Ja imam samo jednu zemlju i jednu reprezentaciju, a to je moja BiH

Dodao je kako su Srbija i Hrvatska naše komšije i kako se raduje svakom njihovom uspjehu

Vojin Mijatović. FENA

Piše: Sedin Spahic

9.4.2026

Tokom jutrošnjeg gostovanja predsjednika stranke Lista za pravdu i red i mrzitelja ljiljana Nebojše Vukanovića na BHRT-u došlo je do verbalnog obračuna sa voditeljem Zvonkom Komšićem.

Nakon što je Vukanović rekao da navija za Srbiju, te da se ne raduje neuspjesima BiH, Komšić mu je odogovorio da ide u Srbiju da se kandiduje za Predsjedništvo.

Cijela situacija izazvala je buru reakcija, a ministar obrta i poduzetništva FBiH Vojin Mijatović za "Avaz" je prokomentarisao:

- Na pratim medijske nastupe dotičnog, ali kada je u pitanju reprezentacija BiH, ona je ponos naše zemlje i naš najveći uspjeh protekle decenije. Ja imam samo jednu zemlju i jednu reprezentaciju, a to je moja Bosna i Hercegovina - kazao je Mijatović za "Avaz".

Dodao je kako su Srbija i Hrvatska naše komšije i kako se raduje svakom njihovom uspjehu, ali da životom stoji samo uz našu zemlju i naše sportske reprezentacije.

- Živjela naša jedina domovina Bosna i Hercegovina - poručio je Mijatović.

# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# VOJIN MIJATOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.