Mijatović za "Avaz" nakon Vukanovićevog nastupa na BHRT-u: Ja imam samo jednu zemlju i jednu reprezentaciju, a to je moja BiH

Tokom jutrošnjeg gostovanja predsjednika stranke Lista za pravdu i red i mrzitelja ljiljana Nebojše Vukanovića na BHRT-u došlo je do verbalnog obračuna sa voditeljem Zvonkom Komšićem.

Nakon što je Vukanović rekao da navija za Srbiju, te da se ne raduje neuspjesima BiH, Komšić mu je odogovorio da ide u Srbiju da se kandiduje za Predsjedništvo.

Cijela situacija izazvala je buru reakcija, a ministar obrta i poduzetništva FBiH Vojin Mijatović za "Avaz" je prokomentarisao: