Mijatović za "Avaz" nakon Vukanovićevog nastupa na BHRT-u: Ja imam samo jednu zemlju i jednu reprezentaciju, a to je moja BiH

Tokom jutrošnjeg gostovanja predsjednika stranke Lista za pravdu i red i mrzitelja ljiljana Nebojše Vukanovića na BHRT-u došlo je do verbalnog obračuna sa voditeljem Zvonkom Komšićem.
Nakon što je Vukanović rekao da navija za Srbiju, te da se ne raduje neuspjesima BiH, Komšić mu je odogovorio da ide u Srbiju da se kandiduje za Predsjedništvo.
Cijela situacija izazvala je buru reakcija, a ministar obrta i poduzetništva FBiH Vojin Mijatović za "Avaz" je prokomentarisao:
- Na pratim medijske nastupe dotičnog, ali kada je u pitanju reprezentacija BiH, ona je ponos naše zemlje i naš najveći uspjeh protekle decenije. Ja imam samo jednu zemlju i jednu reprezentaciju, a to je moja Bosna i Hercegovina - kazao je Mijatović za "Avaz".
Dodao je kako su Srbija i Hrvatska naše komšije i kako se raduje svakom njihovom uspjehu, ali da životom stoji samo uz našu zemlju i naše sportske reprezentacije.
- Živjela naša jedina domovina Bosna i Hercegovina - poručio je Mijatović.