Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja "Kali Sara", za „Avaz“: Romi su još uvijek najugroženija kategorija stanovništva u BiH

Međunarodni dan Roma obilježen je jučer širom svijeta, a iako su tokom godina napravljeni pomaci u uključivanju Roma u društvene procese, naročito kroz zakonodavne i institucionalne reforme, romska zajednica u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava s kršenjem temeljnih ljudskih prava.

O problemima s kojima se susreću i njihovom položaju u društvu za „Avaz“ je govorio predsjednik Udruženja "Kali Sara" Dervo Sejdić.

Mijenjati praksu

- Položaj Roma u BiH niti je nezahvalan, niti je baš nešto posebno zahvalan, ali evo, da kažem, da, nažalost, Romi su još najugroženija kategorija stanovništva u BiH. Prije svega, veliki broj Roma je nezaposlen. Nismo nezadovoljni upisom djece u proces obrazovanja, ali treba raditi da svako dijete bude u procesu obrazovanja. Da pokušamo u narednom periodu povećati stambenu zbrinutost Roma, jer činjenica je da još postoje porodice koje imaju neriješeno to pitanje i to su obično porodice s više članova, dakle više djece. I one su upravo zbog toga podložne socijalnoj krizi – objasnio je Sejdić.

Kako kaže, pred njima stoji velika obaveza da nastave raditi zajedno s institucijama Bosne i Hercegovine, da mijenjaju situaciju i pristup romskom pitanju, ali i da mijenjaju svijest romske populacije o određenim obavezama unutar BiH, poštivanja Ustava, zakona i svega onog što stoji kao obaveza pred svim građanima BiH.

Mnoga djeca danas, nažalost, ne uče i ne poznaju romski jezik, a, kako navodi Sejdić, razlozi za to sežu duboko u prošlost.

- Tu praksu moramo mijenjati na način da promovišemo historiju, kulturu i romski jezik sa svim bogatstvima i kulture i historije, naravno i jezika. Mi već dvadesetak i kusur godina pokušavamo da osvijestimo institucije vlasti Bosne i Hercegovine o potrebama izučavanja romskog jezika unutar školskih klupa, međutim, nažalost, ne nailazimo na konkretan odgovor. Naprimjer, u Tuzlanskom kantonu donijeta je odluka o izučavanju romskog jezika unutar nastavnog programa i napravili su i nastavni plan i program – kazao je Sejdić.

Problem je što u Bosni i Hercegovini nema učitelja romskog jezika, a država nije odgovorila na njihove potrebe da se prekograničnom saradnjom obezbijedi nastavni kadar iz Republike Srbije.

Učenje jezika

- Tamo postoji 120 učitelja romskog jezika i neki od njih su sigurno spremni doći. Čak smo i razgovarali o temi njihovog angažmana na određeno vrijeme, žele da učestvuju. Međutim, država ne pokazuje neku zainteresovanost, pravdajući to nedostatkom finansija. Nije dovoljno deklarativno reći „jeste, vi imate prava, mi ćemo raditi na tom da uvedemo romski jezik u nastavni program“ i ne učiniti ništa. Potrebna su finansijska sredstva i odvajanjem tih sredstava bi se mogla prevazići bilo koja prepreka, s obzirom na to da već imamo štampanu udžbeničku literaturu od prvog do četvrtog razreda i, naravno, gramatiku romskog jezika – ukazao je Sejdić .

Promocijom kulture, historije, romskog jezika, osvijestili bismo i romsku zajednicu, navodi, kao i skeptike unutar romske zajednice da romski jezik nije trenutno prioritet.

- Moramo i njih da osvijestimo i privučemo, da proširimo znanja o romskom jeziku i, naravno, obrazovati kadar za izučavanje romskog jezika – zaključio je Sejdić.

55. godišnjica

- Svim Romima u BiH i svijeta čestitam 55. godišnjicu od osnivanja i održavanja prvog kongresa Roma svijeta u Londonu 1971., sa željom da svi problemi i neriješena pitanja koja stoje pred romskom zajednicom budu riješeni uz snažnu podršku institucija Bosne i Hercegovine – poručio je Dervo Sejdić.