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PIO / MIO

Vlada FBiH odobrila uvezivanje staža za 70 rudara u Travniku i Tuzli

Izdvojeno više od tri miliona KM

Vlada FBiH odobrila uvezivanje staža za 70 rudara u Travniku i Tuzli. Mateo Marinović

FENA

9.4.2026

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obveza za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima Rudnika mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila. Odlukom se odobrava Rudniku mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila, uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za sedam radnika koji su stekli uvjete za umirovljenje u ukupnom iznosu od 395.908,76 KM.

Također, danas je donesena i Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obveza za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla. Ovom odlukom odobrava se Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 63 radnika koji su stekli uvjete za umirovljenje u ukupnom iznosu od 2.781.831,03 KM.

Ova sredstva isplatit će se iz sredstava Rudnika mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik – Bila i Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla.

Za realizaciju ovih odluka zadužuju se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila i Rudnik uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije BiH, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

# PIO MIO
# VLADA FBIH
# UVEZIVANJE STAŽA
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