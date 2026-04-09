Vlada FBiH odobrila uvezivanje staža za 70 rudara u Travniku i Tuzli

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obveza za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima Rudnika mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila. Odlukom se odobrava Rudniku mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila, uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za sedam radnika koji su stekli uvjete za umirovljenje u ukupnom iznosu od 395.908,76 KM.

Također, danas je donesena i Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obveza za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla. Ovom odlukom odobrava se Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO/MIO za 63 radnika koji su stekli uvjete za umirovljenje u ukupnom iznosu od 2.781.831,03 KM.

Ova sredstva isplatit će se iz sredstava Rudnika mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik – Bila i Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla.

Za realizaciju ovih odluka zadužuju se JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila i Rudnik uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije BiH, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.