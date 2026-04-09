U BiH u toku najskuplja sjetva do sada: Gradovi neće imati šta jesti

Zbog rasta cijena goriva, ali i mineralnih đubriva i pojedinih vrsta sjemenskog materijala, poljoprivrednici u BiH započeli su sjetvu koju mnogi ocjenjuju kao najskuplju u historiji. Zbog rata na Bliskom istoku i poremećaja u lancima snabdijevanja, litar nafte skuplji je za više od jednu KM u odnosu na prošlu sezonu. Cijene đubriva, ovisno o vrsti, veće su za 200 – 300 KM po toni, a iz udruženja poljoprivrednika naglašavaju da je sjemenski materijal poskupio za gotovo 17 posto.

- Ako imamo skupu sjetvu, naravno da će i vršaj biti skuplji. Međutim, tu nema nikakvih pravila. Naravno da i nas brine situacija u svijetu. Čim smo čuli da će cijene goriva ići gore, pa i da će ga faliti, mi smo uzeli određene količine. Kasnio nam je i podsticaj za prošlu sezonu, pa mnogi nisu ni imali za što kupiti gorivo. Tako da je to dupli minus. Ne vjerujem da će nam ikad biti bolje, ovo je naša realnost – kaže Marošević.

Perica Marošević iz Orašja trenutno obrađuje oko 200 hektara zemljišta, na kojima će biti zasijani soja, kukuruz, pšenica i ječam. Kaže da ratari u Semberiji imaju značajno veće troškove za gorivo i đubrivo, dok su sjeme kukuruza i soje uspjeli nabaviti po dosadašnjim cijenama.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice Savo Bakajlić potvrđuje da ne pamti skuplju sjetvu od ove, koju je privremeno odgodio period lošeg vremena.

Inflacija pojela

- U januaru, kad su trebali biti isplaćeni podsticaji, đubrivo KAN je bilo 80, a sad je 120 KM za 100 kilograma. Džaba sad podsticaji, koje je inflacija pojela. Čekaju nas izbori, neki će se boriti za fotelje, da žive na mufte bez rada, a nas domaćine čeka 28.000 – 30.000 hektara pod kukuruzom, oko 18.000 hektara pod pšenicom… - kaže Bakajlić.

BiH je u prošloj godini samo za hranu iz uvoza izdvojila gotovo pet milijardi KM, jer domaća proizvodnja zadovoljava tek 20 – 35 posto potreba domaćeg stanovništva. Bakajlić predviđa gladnu jesen.

„Gladna jesen“

- Najviše se brinem za gradove u BiH, jer oni neće imati šta jesti, oni će spasti na ono iz uvoza i jesti ono što niko neće u Evropi. Mi smo dobro tržište za takve stvari, zato što nismo složni. Godinama se borimo da se zaštiti domaća proizvodnja, a naši se političari svađaju oko akcize od 10 maraka. Meni to 10 KM ne znači ništa na rezervoar goriva, ali bi mi značila podrška da se moj proizvod potroši ovdje. Bik, janje, prase, nije bitno šta je, već da čovjek vidi šta daje svojoj djeci i za šta daje pare – ističe Bakajlić.