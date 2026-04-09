CIK BiH zabranio učešće na izborima za 40-ak političkih stranaka: Među njima HSS Marija Karamatića

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku o izricanju administrativnih mjera zbog nepodnošenja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu.

Centralna izborna komisija BiH je pokrenula postupak utvrđivanja odgovornosti protiv političkih stranaka zbog nepodnošenja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu, te je nakon provedenog postupka, donijela odluku o izricanju administrativne mjere uskraćivanja prava kandidovanja na narednim izborima za više političkih stranaka.

Ovu administrativnu mjeru CIK BiH je izrekao za stranke: Demokratska stranka invalida BiH, Srpski pokret obnove RS-a, Liberalno-demokratska stranka BiH, Hrvatska stranka prava BiH, Bh. slobodni demokrati, Nova građanska inicijativa Kozarac, Nezavisna stranka dr. Mihajlo Tovirac, Nova snaga BiH, Narodna stranka Novi Grad, Napredna demokratska stranka BiH, Privredni narodni pokret BiH, Lista za Bugojno, Stranka pravedne politike.

Navedena mjera izrečena je i za stranke: Demokratska obiteljska stranka, Udar ljevice, Socijaldemokratski front BiH, Pokret za bolje Brčko-Đapo Mirsad, Savez za Stari grad, Snaga centra, Jedinstvena napredna stranka, Nova partija, Autohtona hrvatska stranka prava BiH, Hrvatska seljačka stranka BiH, Srpska napredna stranka izvorna, Novi bošnjački pokret, Izvorna sprska, Savez mladih snaga, Nezavisna bh. lista, Savez ostanak, Savez komunista Jugoslavije, Ekološki slobodarski pokret, Nezavisna lista pozitivna živinička priča, Patriotski front BiH, Socijalisti SPS, Hrvatski domovinski pokret BiH, Savez demokratskih snaga, Stranka spas, Ekološka demokratska stranka i Naša priča RS.

Centralna izborna komisija BiH je donijela i zaključak o obustavi postupka za dvije političke stranke - Demokratsku stranku BiH jer je u toku postupka otklonila nedostatak, odnosno dostavila godišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu, te za političku stranku Za bolje Goražde koja je brisana iz registra, jer ne obavlja djelatnost već duži vremenski period.

Također, Centralna izborna komisija je pokrenula postupak utvrđivanja odgovornosti za političku stranku Povratak otpisanih, za koju se nisu stekli uslovi za donošenje odluke, te će se po sticanju uslova za ovu političku stranku donijeti adekvatna odluka.