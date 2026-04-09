Forto: Kad se aktivira sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije EES, velikom broju prevoznika će biti restartovani dani

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto obratio se javnosti nakon sastanka Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka prijevoznika u šengenskoj zoni.

Kako je naveo, na današnjem sastanku, iz internih razloga, nisu prisustvovali predstavnici prijevoznika.

- Imamo vrlo jasan zaključak – da osiguramo sastanak s nadležnim tijelima Vlade Hrvatske o pitanju boravka naših vozača, prelaska granice i ulaska u Šengensku zonu. Nećemo odustati dok ne dobijemo taj sastanak. Očekujemo da će nam predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto uskoro dostaviti nove informacije u vezi sa sastancima koje je imala s Plenkovićem - rekao je Forto.

Govoreći o novom sistemu ulaska i izlaska iz Evropske unije, istakao je da će veliki broj prijevoznika imati određeno olakšanje.

- To su informacije koje su nam potvrđene. Dakle, oni sada mogu da dišu. To će trajati nekoliko mjeseci. Svi dani su im svedeni na nulu. Vjerujem da je to Evropska komisija uradila iz dva razloga – jedan je što smo uporno to tražili, a drugi je što slijede sezonski dani kada ima mnogo putovanja - dodao je.

Ipak, kako je naglašeno, ova mjera ne predstavlja trajno rješenje problema prijevoznika, već samo privremeno ublažavanje dugogodišnje situacije. Naime, vozačima iz Bosne i Hercegovine ograničen je boravak u šengenskom prostoru na 90 dana, nakon čega se suočavaju sa zabranama ulaska, iako posjeduju sve potrebne dozvole i licence, te se u Evropskoj uniji najčešće nalaze samo u tranzitu.

Podsjećamo, od sutra počinje puna primjena EES sistema na svim graničnim prijelazima s Evropskom unijom.

Od tog trenutka prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima evidentirat će se elektronski kroz EES sistem.

Putnicima će se fotografisati lice, uzimati otisci prstiju, kao i lični podaci iz putnih isprava.

Sistem automatski registruje datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dozvoljenog boravka, kao i eventualna odbijanja ulaska, dok se dužina boravka precizno izračunava putem integrisanog automatizovanog kalkulatora.