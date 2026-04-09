Takmičenje koje gradi samopouzdanje: Osnovci zablistali na "Stars of English"

Takmičenje iz engleskog jezika “Stars of English”, koje organizuju Richmond Park Schools, okuplja učenike osnovnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja jezičkih vještina i poticanja kreativnosti među mladima.
Riječ je o takmičenju namijenjenom učenicima viših razreda osnovne škole, najčešće osmog i devetog, koji dolaze iz različitih kantona širom zemlje. Program je osmišljen tako da stavlja poseban naglasak na praktičnu upotrebu engleskog jezika, kroz razvijanje vještina govora, pisanja, ali i popularnog Spelling Bee takmičenja u sricanju riječi.
Za razliku od klasičnih školskih provjera znanja, “Stars of English” fokusira se na funkcionalno znanje jezika i njegovu primjenu u svakodnevnim situacijama, čime učenici izlaze iz okvira teorijske gramatike i dobijaju priliku da jezik koriste na kreativan i interaktivan način.
Pored takmičarskog karaktera, događaj ima i edukativnu i društvenu dimenziju, jer omogućava međusobno upoznavanje učenika i nastavnika, kao i razmjenu iskustava među školama.
Kroz različite zadatke i aktivnosti, učesnici imaju priliku pokazati svoje znanje, ali i izgraditi samopouzdanje u korištenju engleskog jezika kao važnog sredstva savremene komunikacije.