Takmičenje koje gradi samopouzdanje: Osnovci zablistali na "Stars of English"

Takmičenje iz engleskog jezika “Stars of English”, koje organizuju Richmond Park Schools, okuplja učenike osnovnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja jezičkih vještina i poticanja kreativnosti među mladima.

Riječ je o takmičenju namijenjenom učenicima viših razreda osnovne škole, najčešće osmog i devetog, koji dolaze iz različitih kantona širom zemlje. Program je osmišljen tako da stavlja poseban naglasak na praktičnu upotrebu engleskog jezika, kroz razvijanje vještina govora, pisanja, ali i popularnog Spelling Bee takmičenja u sricanju riječi.